El proyecto de investigación Recaída 0 contra el cáncer infantil recibe el respaldo del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz)

El delegado municipal de Deportes y Salud en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Tomás Sampalo, junto a responsables del proyecto Recaída 0 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El delegado de Deportes y Salud en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Tomás Sampalo, junto a María Rosa Durán, profesora de la Universidad de Cádiz y del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica), ha asistido a la presentación de los avances del proyecto de investigación Recaída 0, una iniciativa centrada en la investigación del cáncer infantil, especialmente en la leucemia pediátrica, y que ha rebicido este lunes el apoyo del consistorio jerezano.

A través de la iniciativa solidaria 'Compás de Esperanza contra el Cáncer Infantil', impulsada por Banco Mediolanum Aproxima, Clínicas Beiman y Ayuntamiento de Guadalcacín, este proyecto de investigación Recaída 0 ya ha conseguido superar los 15.500 euros recaudados a través de la plataforma Mi Grano de Arena, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

El delegado municipal ha pedido colaboración con la iniciativa solidaria 'Compás de Esperanza contra el Cáncer Infantil', que necesita alcanzar los 25.000 euros para poder financiar un año completo de contrato de investigación, fundamental para continuar avanzando en este proyecto.

"Entre todos podemos conseguir que esta iniciativa logre sus objetivos y podamos ayudar en la investigación para que estos niños y niñas tengan una esperanza en su futuro, en su lucha contra la enfermedad", ha manifestado Sampalo.

Por su parte, María Rosa Durán ha explicado que el proyecto Recaída 0 propone el desarrollo de herramientas matemáticas avanzadas aplicadas al diagnóstico, pronóstico y evaluación de la respuesta terapéutica en enfermedades oncohematológicas pediátricas.

A través de modelos matemáticos, simulaciones y el análisis de datos clínicos reales, busca identificar variables predictivas de recaída y mejorar la personalización de los tratamientos, contribuyendo así a salvar vidas. La leucemia infantil es el cáncer más frecuente en la infancia, representando aproximadamente el 30% de todos los tumores pediátricos.

"Aunque los avances médicos han permitido alcanzar altas tasas de curación, todavía existen niños y niñas que sufren recaídas o resistencia a los tratamientos. Por ello, seguir investigando es una necesidad urgente", ha aseverado Durán, quien ha explicado que el proyecto Recaída 0 propone el desarrollo de herramientas matemáticas avanzadas aplicadas al diagnóstico, pronóstico y evaluación de la respuesta terapéutica en enfermedades.

La profesora del Inibica ha señalado que gracias a la iniciativa solidaria 'Compás de Esperanza contra el Cáncer Infantil' ya se han conseguido superar los 15.500 euros, recaudados a través de la plataforma Mi Grano de Arena en la web Compás de Esperanza contra el Cáncer Infantil.

Asimismo, ha elogiado el respaldo económico que reciben de la Asociación Pablo Ugarte para la investigación del cáncer infantil.

El IES Sofía de Jerez se ha sumado a la campaña de donaciones con el lema 'Matemáticas contra la leucemia infantil 500 alumnos y alumnas, 500 euros' (RETO 500 alumn@s 500 euros). Además, el Ateneo de Jerez ha programado para el próximo 4 de junio una conferencia de María Rosa Durán bajo el título 'Algoritmos matemáticos al servicio de la medicina'.