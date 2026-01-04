Reconocen que la inversión en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) alcanza la excelencia

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha valorado "muy positivamente que Jerez (Cádiz) se encuentre entre los 27 municipios de España que alcanza la excelencia por su inversión en Servicios Sociales, según el informe realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes Sociales.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, Quintero ha asegurado que para la ciudad "tiene que ser un orgullo que Jerez se encuentre en esta lista en la que sólo aparecen 27 municipios de los 404 analizados por la Asociación", en un informe en el que "sólo se acreditan datos objetivos como la suficiencia económica, con un gasto superior a 200 euros por habitante año; que el presupuesto no haya reducido la asignación a servicios sociales con respecto al año anterior; que se haya realizado un gran esfuerzo inversor con al menos un 10 por ciento del presupuesto total no financiero y la transparencia financiera".

Asimismo, para la delegada "son importantes" estos datos presupuestarios, pero desde el Gobierno municipal "nos sentimos también muy orgullosos por el capital humano de las personas que trabajan en el área de Servicios Sociales", puesto que "son un grupo de trabajadores con un gran compromiso humano y una gran profesionalidad que incluso ha sido reconocida con premios a nivel nacional".

Además, la delegada ha precisado que en el Presupuesto municipal, aprobado el pasado mes de agosto, se ha incrementado la partida para atención social en un 71 por ciento, un Presupuesto que además ha aumentado las partidas de servicios públicos un 47,45 por ciento "porque mejorar la atención social y los servicios públicos es mejorar la calidad de vida de los jerezanos".

En contexto, el informe realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes Sociales analiza por undécimo año consecutivo los presupuestos de 404 municipios españoles de más de 20.000 habitantes, dando como resultado que sólo 27 ayuntamientos alcanzan la excelencia con un gasto de más de 200 euros por habitante y año, apenas el 6,6 por ciento del total, y 45 son pobres con menos de 63,89 euros de inversión.

De los municipios que alcanzan la excelencia sólo dos son capitales, Barcelona y Bilbao, mientras que Badajoz y Toledo oficialmente son pobres en Servicios Sociales. Los ayuntamientos de Isla Cristina, Alcalá la Real y San Roque son los que más invierten en Servicios Sociales y Galapagar, Aranjuez y Torrelodones son los que menos.

La media de gasto/habitante liquidado efectuado por los ayuntamientos estudiados fue de 106,48 euros por habitantes, un 4,3 por ciento superior a 2023, y con el 60 por ciento de esa Mediana de Gasto situada en este ejercicio en 63,89 euros por habitante, 45 ayuntamientos son oficialmente pobres en el gasto que dedican a sus Servicios Sociales.

Por comunidades, Andalucía con 18 ayuntamientos vuelve a ser la que más municipios aporta al ranking, debido a la incidencia económica que tiene en sus cuentas públicas el Servicio de Ayuda a Domicilio derivado del Sistema de la dependencia y que en esta comunidad autónoma se presta en cooperación con las Diputaciones Provinciales y las Entidades Locales mayores de 20.000 habitantes suponiendo una inyección económica en los presupuestos de Servicios Sociales y Promoción Social (23) de estos Ayuntamientos, lo que incide, como se ha podido observar en los últimos años de este estudio en un posicionamiento muy favorable de estos Ayuntamientos en el ranking total.