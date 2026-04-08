Títeres y actividades educativas acercarán el comercio local a escolares de siete centros de Jerez (Cádiz)

La delegada de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, junto al presidente de Adecosur, Juan García, presentando la iniciativa 'Mi comercio, mi tesoro'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, junto al presidente de Adecosur, Juan García, ha presentado la iniciativa 'Mi comercio, mi tesoro', que está dirigida a escolares de la zona sur para fomentar valores como el consumo responsable y la importancia del comercio de proximidad a través de títeres y otras actividades educativas.

Esta campaña de información y sensibilización sobre el comercio local persigue trasladar a los estudiantes el impacto positivo que el comercio de cercanía genera en la economía, la sostenibilidad y la vida social de los barrios, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Así, ya ha comenzado en el CEIP Torresoto y se desarrollará hasta el 21 de abril en los centros de educación infantil y primaria San Vicente de Paúl, Federico García Lorca, Al-Ándalus, Poeta Carlos Álvarez, Federico Mayo y Juventud, todos de la zona sur de la ciudad.

En este contexto, la delegada de Educación ha agradecido a Adecosur la puesta en marcha de este proyecto, que combina educación y comercio, y ha felicitado a los equipos de los centros educativos por "la buena acogida" con la que lo han recibido. Como ha expresado, esta actividad "muestra lo que supone tener en tu calle o en tu plaza un establecimiento en cuestión de vida para esa zona, en cuestión de seguridad, iluminación y, sobre todo, en socialización del barrio, en empleo y en actividad económica".

"Estamos sembrando desde edades tempranas, en los pequeños y las pequeñas, la relevancia de tener un tejido comercial, hostelero y empresarial en la zona donde resides y desarrollas tu actividad diaria", ha señalado Nela García, quien ha recordado que esta acción se enlaza con el título de Jerez como Capital Gastronómica 2026.

El presidente de Adecosur ha profundizado en esta idea, comentando que se pretende poner en valor los productos locales, la hostelería y las recetas tradicionales que forman parte del "patrimonio cultural de la ciudad", muchas de las cuales, ha dicho, "se mantienen vivas gracias al comercio de proximidad".

Además, ha resaltado que la asociación a la que representa "reafirma su compromiso de educación en valores, desarrollo local e implicación con el futuro del comercio en la zona sur de Jerez", avanzando que el proyecto contará próximamente con una segunda parte que tendrá lugar en los institutos de Secundaria.

El alumnado podrá conocer cómo es un barrio con sus establecimientos y empresas funcionando, generando interacciones sociales y favoreciendo la convivencia mediante actividades dinámicas y participativas de la mano de la empresa 'Carriles Animación y Aventura', con la representación de una obra de títeres y la realización de un taller creativo de chapas e imanes.

La delegada de Comercio ha informado además que esta actividad educativa "saldrá a la calle" y formará parte de la celebración del primer aniversario de la reapertura del Mercado de Federico Mayo en el próximo mes de septiembre.

'Mi comercio, mi tesoro' ha sido financiada a través del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento, impulsado con el objetivo de apostar por la dinamización del sector comercial y del tejido asociativo.