Vinoble 2026 arranca con el objetivo de "consolidar" a Jerez (Cádiz) como "escaparate mundial" de vinos nobles

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, en la inauguración de la XIII edición del Salón Internacional Vinoble. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La XIII edición de Salón Internacional Vinoble ha comenzado este sábado tras la inauguración que han llevado a cabo la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, el presidente del Consejo Regulador del Jerez, César Saldaña, y el diputado provincial de Agricultura, Antonio Aragón. De esta manera, esta edición tiene como objetivo "consolidar" a Jerez como "escaparate mundial de los mejores vinos nobles".

Durante el acto, la alcaldesa ha destacado el carácter internacional de esta edición "ya que incorpora importantes novedades como la presencia, por primera vez, de los ganadores de la edición de 2025 del prestigioso certamen 'Concurso Mundial de Bruselas' (regiones de Samos en Grecia; Vinos Dulces Naturales de Francia y Marsala, Italia)", que junto a la enorme capacidad de convocatoria con más 120 periodistas acreditados la convierten en un salón con alcance, atractivo internacional y que, sin duda, tendrá una repercusión nunca vista hasta ahora", ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

"Vinoble 2026 sigue teniendo un eco espectacular merced a la calidad y prestigio de esta cita profesional que contará con 66 espacios expositivos de ocho países mostrando sus mejores vinos y visitantes acreditados (más de 3.500) de casi 40 nacionalidades diferentes pertenecientes a países como Canadá, Kazajistán, o India", ha destacado la regidora jerezana.

De la misma forma, García-Pelayo ha querido poner en valor "la vinculación directa entre los mejores caldos y la gastronomía merced al marco en el que se celebra coincidiendo con la titularidad de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026".

Igualmente, ha valorado el estreno del "nuevo horario" que ofrece Vinoble este año, ya que por primera vez se celebrará de sábado a lunes para facilitar la participación a los expositores.

También cambia ligeramente de horario para adecuarlo a las peticiones de los mismos, estando abierto el domingo 31 de mayo y lunes 1 de junio de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.

Por último, la alcaldesa ha destacado la colaboración y coordinación entre entidades y administraciones públicas participantes, resaltando el "apoyo continuo de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz, además del gran trabajo que realiza el Consejo Regulador del Jerez para que este proyecto sea cada vez más exitoso".

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, ha destacado que los vinos generosos, de licor y dulces especiales que se ponen en valor en esta feria internacional "son caldos muy singulares, únicos en el mundo, que constituyen uno de los grandes patrimonios del sector vitivinícola de Jerez y de Andalucía".

Se trata de un sector que exportó por valor de 100 millones en 2025, con un crecimiento del 4,2%, y con Reino Unido (25% del mercado), Países Bajos (13%) y EEUU (10%) como principales clientes, tal y como ha explicado.

Jorge Paradela, que ha mostrado el apoyo de la Junta de Andalucía a este encuentro con visitantes procedentes de 40 países, ha subrayado que "desde Industria estamos trabajando con la Consejería de Agricultura en la que será la I Estrategia de la Agroindustria, con la que reforzaremos el liderazgo de Andalucía en los mercados, mejoraremos la competitividad y avanzaremos hacia un mayor equilibrio en la cadena agroalimentaria".

Además, el consejero en funciones ha incidido en el apoyo específico que realiza su departamento a productos artesanales e industriales que se han fijado como objetivo lograr una Indicación Geográfica Protegida (IGP), algo que permite la UE desde diciembre de 2025.

"Destaca la posibilidad de que la obtenga el 'Sherry Casks' del Marco de Jerez con su tradicional envinado de botas o barricas de vinos de Jerez para su uso en el envejecimiento de destilados como el whisky", ha añadido.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, ha incidido en que "Vinoble no es solamente el escaparate ideal para que cada dos años las bodegas de Jerez y de todo el Marco muestren sus novedades al público profesional, sino también una oportunidad excepcional para conocer la realidad de otras regiones elaboradoras de vinos nobles. Territorios con los que compartimos una visión similar de la vitivinicultura: lugares en los que el vino es más que un simple sector económico, formando parte de la historia, de la cultura y de la verdadera identidad de esos territorios".

De la misma manera ha subrayado que "en Vinoble, como en ningún otro evento del calendario vinícola, se pone el foco en formas diversas de entender el vino, pero siempre con la calidad y la autenticidad como argumentos".

Además, el diputado provincial Antonio Aragón ha resaltado que "el sector del vino es estratégico para la Diputación de Cádiz gracias al empleo y el turismo que genera. Además, contribuye a mantener vivas tradiciones y costumbres que son parte esencial de nuestra identidad como provincia".

Aragón ha resaltado que "en Vinoble se pone de manifiesto la calidad, el prestigio y el carácter único que tienen los vinos del Marco de Jerez. Y este año se potenciará gracias a que Jerez es la merecida Capital Española de la Gastronomía. Con el apoyo de la institución provincial, reforzamos nuestro compromiso con el sector primario y contribuimos que Vinoble sea un foro en el que surjan sinergias entre empresas, y donde los profesionales y aficionados al vino compartan conocimientos".