Vinoble 2026 sitúa a Jerez como escaparate internacional del vino y destaca su vínculo con la cocina

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en la presentación de Vinoble 2026 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La XIII edición de Vinoble 2026, el Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos y Licorosos, que se celebrará los días 30, 31 de mayo y 1 de junio en el Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz) situará a la ciudad como escaparate internacional de los mejores vinos nobles, además de poner el acento en esta edición en el vínculo entre el vino y la cocina en el marco de la Capital Española de la Gastronomía que ostenta la localidad jerezana este año.

El programa gastronómico incorpora eventos de maridaje con tres grandes chefs de la ciudad, como son Javier Muñoz (La Carboná), Juanlu Fernández (Lu Cocina y Alma) e Israel Ramos (Mantúa) y se ubicará por primera vez en el Patio del Molino, con un total de diez actividades de maridaje con vinos de Jerez y otras denominaciones de origen andaluzas, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Además, en esta edición hay un 5,2% más de inscritos que en la última edición, con ocho países exponiendo sus mejores vinos y visitantes acreditados de casi 40 países, entre ellos algunos como Kazajistán, India, Nigeria o Canadá.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presentado este evento acompañada del presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, César Saldaña, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, Francisco Moreno, y el vicepresidente primero de Diputación de Cádiz, Juan José Ortiz.

García-Pelayo ha destacado la repercusión de este evento en la economía local y en la industria turística, "un éxito seguro de promoción para nuestros vinos y para toda la ciudad", ha dicho, afirmando que se trata "de un momento único" para Jerez que "todos tenemos que aprovechar". Es por eso, ha continuado, que han mejorado este salón en infraestructuras y contenido facilitando la experiencia de expositores y visitantes.

"España, a través de Jerez, se convierte en referencia y en punto de encuentro de los mejores vinos del mundo y eso repercute directamente en la ciudad y en la industria turística", ha aseverado la alcaldesa.

Por su parte, César Saldaña ha agradecido a las instituciones que dan contenido a un Vinoble marcado por la gastronomía con Gustos del Sur y un programa "importante" de maridaje. También ha destacado el apoyo de la Diputación de Cádiz con "un extraordinario programa de catas", y del Ayuntamiento por "su apuesta" por este salón y por celebrarse en el Alcázar, "que es donde los vinos nobles tienen que estar", ha apuntillado.

El delegado territorial de Agricultura en la provincia ha comentado la importancia de que esta edición se produzca en el marco del título de Capital de la Gastronomía de Jerez, al ser un evento que "pone de relieve el enorme trabajo de los profesionales del tejido agroalimentario andaluz, que contribuyen con su esfuerzo a mejorar cada día la calidad".

Sobre Gustos del Sur ha indicado que promueve la comercialización e internacionalización bajo las premisas de "sabor, calidad y sostenibilidad" y que desde la Junta se sigue trabajando en los alimentos y los vinos de la región "para conquistar todos los paladares".

Por último, el representante de la Diputación, Juan José Ortiz, ha afirmado que este año es "muy significativo" para Jerez por ser Capital de la Gastronomía, lo que constituye "el marco perfecto para poner en valor el maridaje con los vinos de esta tierra".

"En Diputación tenemos un compromiso con Vinoble por cuanto da protagonismo a los vinos nobles y qué mejor lugar que el Alcázar y este salón para acoger un foro donde profesionales y aficionados compartan conocimiento e inquietudes creciendo en relevancia sin perder su esencia", ha sostenido, añadiendo que el vino es "una industria estratégica y esencial" para la provincia gaditana.

VINOBLE, UN GRAN ESCAPARATE PARA JEREZ

Para la cita de 2026, el Ayuntamiento y el Consejo Regulador han trabajado para desarrollar una edición "más accesibilidad, con mejores infraestructuras y una experiencia más cómoda y mejor organizada" para expositores, profesionales y visitantes convirtiendo durante tres días el Alcázar en "un gran escaparate de lo que representa Jerez" y que es, como se ha señalado, "patrimonio, hospitalidad, excelencia y capacidad de organización".

Esta edición incorpora mejoras en accesibilidad e infraestructura, con carpas exteriores dotadas de tarimas y ventilación y la presencia inédita de los ganadores de la edición de 2025 del prestigioso Concurso Mundial de Bruselas. A todo ello se suma el impulso de su dimensión enogastronómica, en sintonía con la Capital Española de la Gastronomía.

En este sentido, el Ayuntamiento ha puesto el acento en la promoción institucional de la Junta a través del programa de experiencias enogastronómicas Gusto del Sur, que tanto éxito tuvo en la anterior edición y que ahora se refuerza fundamentado en la importancia de Vinoble como escaparate internacional para proyectar la excelencia del vino, de la agroalimentación andaluza y de la promoción de los vinos nobles como "el maridaje perfecto para la alta cocina y la gastronomía andaluza contemporánea".

Además, pone en valor el patrimonio de los vinos generosos, finos, amontillados, olorosos, palos cortados y Pedro Ximénez como productos "únicos".

El programa de catas, elaborado por el Consejo Regulador, se consolida con un mayor y más variado número de eventos, un total de 18, y con nombres propios como Juancho Asenjo hablando de 'Commandaria, el vino más antiguo del mundo' o Sara Jane Evans con su ponencia titulada 'Oro Noble: de la podredumbre a la dulzura pura' entre otros grandes expertos.

Las entradas para las sesiones de catas están a la venta para los participantes acreditados en Vinoble a partir de este 4 de mayo en la web del evento y a través de tickentradas.

Otro aspecto importante que se ha subrayado de esta edición son las misiones inversas, es decir, acciones de promoción comercial donde, en lugar de llevar a empresas al exterior, se atraen compradores, importadores, distribuidores o prescriptores extranjeros al país anfitrión para conocer directamente la oferta local.

Cabe apuntar que por primera vez Vinoble se celebrará de sábado a lunes para facilitar la participación a los expositores, y dejando el formato pasado de domingo a martes. Esto hace además que cambie ligeramente de horario para adecuarlo a las peticiones de los mismos, estando abierto el sábado 30 de mayo de 17,00 horas a 21,00 horas y el domingo 31 de mayo y lunes 1 de junio de 10,00 horas a 14,00 horas y de 17,00 horas a 21,00 horas.