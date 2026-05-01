El Zoobotánico de Jerez (Cádiz) traslada a Francia el segundo ejemplar de quebrantahuesos nacido en el centro

El segundo ejemplar de quebrantahuesos nacido en el Centro de Conservación del Zoobotánico de Jerez ha iniciado ya su viaje para la reintroducción en la naturaleza, esta vez con destino a Francia. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha vuelto a marcar "un hito" en la conservación de la fauna amenazada. Tras el nacimiento el pasado mes de marzo del segundo pollo de quebrantahuesos en sus instalaciones, el ejemplar ha iniciado ya su viaje para la reintroducción en la naturaleza, esta vez con destino a Francia.

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina, ha subrayado en una nota de prensa la "relevancia" de este logro. "El centro ha vuelto a hacer historia. Este segundo nacimiento pone de manifiesto el gran trabajo que se lleva a cabo en la cría y reintroducción de especies en peligro de extinción. Sin duda, este éxito consolida al Zoobotánico como un referente europeo en la reproducción en cautividad, siguiendo la estela del primer pollo nacido en marzo del pasado año".

El joven quebrantahuesos, nacido en marzo de 2026, ha sido trasladado inicialmente al Centro de Cría de la Especie en Guadalentín (Jaén), donde permanecerá hasta el próximo día 18 de mayo para completar su proceso de desarrollo. Posteriormente, junto a otro ejemplar nacido en dicho centro, será transportado a Francia para su suelta definitiva el día 22 de mayo en la región de los Baronnies, integrándose en los proyectos de recuperación de la especie que se llevan a cabo en Europa.

Este nacimiento no es un hecho aislado, sino el fruto de un trabajo que comenzó en 1998, año en que el centro se adhirió al Programa Europeo de Cría Exsitu (EEP) de la EAZA. Este ejemplar sigue los pasos de Hera, la hembra nacida el 14 de marzo de 2025 que marcó un antes y un después al ser el primer pollo de quebrantahuesos nacido en un zoológico español. Hera fue reintroducida con éxito el pasado verano en la zona del Maestrazgo castellonense.

Los progenitores de esta nueva cría --un macho nacido en 2015 y una hembra de 2011, procedentes de Viena-- llegaron a Jerez en 2021 seleccionados por el coordinador del programa, el doctor Alex Llopis. Con este segundo éxito reproductivo, el centro jerezano reafirma su compromiso con la biodiversidad y su capacidad técnica para liderar proyectos de conservación de alcance internacional, devolviendo a los cielos europeos una de sus aves más emblemáticas y amenazadas.