Contribuir, compartir o incluir como nexos de unión en la innovación social para "cambiar el mundo"

CÁDIZ, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano, que se celebra en el Palacio de Congresos de Cádiz, ha acogido las conferencias de jóvenes emprendedores en innovación social que han expuesto sus proyectos donde verbos como contribuir, compartir, incluir o desarrollo se erigen como nexos de unión en la innovación social para "cambiar el mundo".

Porque "un mundo diferente es posible", ha asegurado en la conferencia inaugural Arancha Martínez, cofundadora y CEO de The Common Good Chain y de It Will Be y Premio 2020 de la Unión Europea a la Mujer Innovadora. Sus empresas de innovación social ayudan a combatir la pobreza a través de la innovación tecnológica.

Arancha Martínez ha explicado sus inicios, situados en un viaje a la India, donde tras conocer el episodio de una niña que se quemó para no volver a sufrir el abuso de hombres, comenzó a trabajar en su primer gran reto, Protection People App, un software de reconocimiento biométrico que permite identificar inmediatamente a una persona con fiabilidad y se ha aplicado con éxito para ayudar a los menores que viven en situación más vulnerable y facilitar la labor de los trabajadores sociales que se encargan de ellos.

"Tenemos que generar impactos a través de nuestros proyectos para intentar cambiar el mundo", ha manifestado Martínez, que con la llegada de la pandemia puso en marcha otro de sus proyectos con la creación de la blockchain ComGo, a modo de 'marketplace' de la filantropía para asegurar la trazabilidad y transparencia de las empresas y organizaciones del tercer sector. La riqueza es "contribuir al bien común" ha señalado la joven emprendedora.

En la misma línea ha señalado Kenny Clewett, director europeo de Selección de Emprendedores Sociales de Ashoka, la organización de referencia global en el campo del emprendimiento y la innovación social, que es la mayor red mundial con más de 3.600 emprendedores sociales y 350 Escuelas Changemaker.

Clewett ha dado las claves de por qué se necesita el emprendimiento social, recordando lo escrito por Muhammed Yunnus, que apuntó que "antes del impacto del Covid la economía global parecía un tren de alta velocidad de camino a la autodestrucción. La pandemia ha parado el tren y nos permite ajustar las vías hacia una nueva dirección con las empresas sociales al frente".

Así, ha elogiado al emprendedor social, que "se enfocan en resolver un problema y no en promover un solución o construir una institución", además de que "escogen de forma cuidadosa una estrategia y los medios adecuados para escalar y a la vez maximizar el impacto".

Clewett ha puesto algunos ejemplos de emprendedores sociales, como el de David Cuartielles, que en pandemia y ante el reto de que había "demasiadas infecciones y poco equipo médico equipado", creó una red para darle solución a dicho problema activando a más de 20.000 persones en el mundo para crear más de 400.000 protectores faciales, más de 100.000 mascarillas o cuatro tipo de respiradores.

"Es importante poner el foco en las cosas que importan a la gente", ha manifestado el productor y realizador de cine y televisión Miguel Ángel Tobías, que con su documental 'Sueños de Haití' contribuyó en 2010 a incrementar el apoyo internacional a la población haitiana tras un devastador terremoto. "Tenemos la posibilidad de cambiar el mundo, y el audiovisual es una herramienta incuestionable para conseguirlo por su extraordinaria capacidad de difusión", ha añadido.

Igual de visual que el proyecto 'Aprendices Visuales' presentado por Miriam Reyes, basado en que si según los estudios el 65% de la población aprende a través de lo visual y ayuda a ir más rápido, por qué no aplicarlo en la formación, educación y entretenimiento de los niños.

Con ese planteamiento crearon una "herramienta inclusiva" con el objetivo de "valorar la diversidad que hay en el aula". "Nosotros creemos en el desarrollo del potencial de cada niño, y somos los adultos los que tenemos que facilitarles las herramientas para conseguirlo", ha manifestado Reyes, que ha explicado que el reto es convertir ahora las escuelas en 'centros visuales', donde la combinación de los mensajes con pictogramas ayuden a una mejor formación.