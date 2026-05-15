El presidente del PP-A y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, a su llegada al mitin de cierre de campaña celebrado en málaga. A 15 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). El Paseo Antonio Banderas, frente a la sed - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha pedido a los andaluces "llenar las urnas enteras" de votos a su partido, que es la única "opción de estabilidad y seguridad" en Andalucía, advirtiendo de que no se puede jugar "con las cosas de comer". Ha considerado que 17 de mayo, día de las elecciones, "las cosas van a estar apretadas" y ha expresado que "ojalá" se logre esa "mayoría de estabilidad" que permita un gobierno "fuerte" que abra una "nueva etapa de cambios y reformas".

Moreno ha escogido este viernes la Plaza Antonio Garrido Moraga de Málaga para su acto de cierre de campaña definitivo, con la presencia de unas 1.200 personas, según el PP-A, tras haber protagonizado un par de horas antes otro mitin en Granada. En la capital malagueña también han intervenido el alcalde, Francisco de la Torre; la número dos de la candidatura por la provincia, Carolina España; la presidenta provincial del partido y delegada del Gobierno de la Junta, Patricia Navarro, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo.

"A todos los que dudáis, por favor, votad a la única opción de estabilidad, de seguridad, de convivencia y de confianza; no juguemos con las cosas de comer, no juguemos con la estabilidad", ha reclamado Juanma Moreno.

"Les pido que confíen, que nos den su apoyo, que nos presten su voto, porque vamos a utilizar su voto de manera racional, inteligente y productiva; no les vamos a decepcionar, que por cada voto que recibamos ganamos una esperanza más, una ilusión más y una fortaleza más", ha sido un mensaje de Moreno a las personas indecisas aún.

"El 17 de mayo necesitamos concentrar el voto en la única opción de gobierno posible y viable que es el PP de Andalucía: Andaluces y andaluzas sumaos a esta ola de esperanza, de cambio, de alegría e ilusión, y al futuro de Andalucía", ha reclamado Juanma Moreno, quien ha garantizado un ejecutivo que "gobernará para todos". "Somos más fuertes cuando estamos unidos y tenemos que estar unidos el 17 de mayo, unidos en la esperanza, en la ilusión, en el cambio y en el futuro", ha agregado.

Moreno ha defendido la campaña que ha hecho del PP-A basada en la "realidad, la autenticidad y la verdad de la coherencia y del trabajo hecho", frente a una campaña de los partidos de la oposición de "provocaciones, insultos y descalificaciones". "Qué fácil es hacer una campaña subiéndose un atril para descalificar a una persona, a unas ideas o un proyecto", según ha indicado.

Moreno ha señalado que ha visto a sus adversarios políticos "prometer y prometer cosas que son irrealizables" y algunos incluso "cosas que son imposibles de hacer" o "claramente ilegales".

"Nosotros hemos ido en esta campaña con las ideas claras, sabiendo y entendiendo a Andalucía, y comprendiendo sus emociones y sus frustraciones, y sabiendo que tenemos que esforzarnos más", ha añadido Moreno, para quien esta campaña "es el principio de algo nuevo y mejor; el comienzo de una nueva etapa de cambios, reformas y mejoras permanentes en nuestra tierra, porque nosotros queremos más".

Ha agregado que algunos han hecho una campaña subidos "en una plataforma de mentiras", pretendiendo trasladar a los andaluces que "destruimos todos los servicios públicos y la economía", un relato "absolutamente catastrófico e irreal que choca con la realidad".

"Choca además cuando uno viene con los bolsillos vacíos, con las manos vacías y sin ningún tipo de propuesta e ilusión para el futuro", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha cerrado este viernes la campaña en Sevilla junto a la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero.

Ha defendido que el PP-A es "constructor de esperanza y de futuro" y "queremos sumar, no restar". "Queremos sumar andaluces, sumar a tantas personas que tienen inquietudes, que creen que tenemos la capacidad y la voluntad de mejorar los problemas de nuestra tierra", ha dicho.



