El PP cierra campaña asegurando que termina "cumpliendo la palabra dada" tras recorrer los 97 municipios de Jaén

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, y la cabeza de lista al Parlamento andaluz por Jaén, Catalina García, en el acto de cierre de campaña. - PP JAÉN

JAÉN 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Jaén ha celebrado este viernes en la capital el acto de cierre de campaña, en el que ha puesto de relieve que la formación concluye este periodo electoral "cumpliendo la palabra dada, con la garantía y la confianza de haber escuchado a los 97 municipios de la provincia y contando que votar a Juanma Moreno es votar por el futuro de Jaén".

Así lo ha manifestado el presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, quien ha estado acompañado por la cabeza de lista al Parlamento andaluz por Jaén, Catalina García, así como por otros candidatos y miembros de la formación. Domínguez ha querido destacar el "intenso" trabajo desarrollado sobre el terreno durante estas semanas de campaña.

"Terminamos donde empezamos la campaña, cumpliendo la palabra dada. Hemos recorrido cada rincón de esta bendita provincia, los 97 municipios, contando por cada uno de ellos el gran proyecto que representa Moreno para Jaén", ha señalado el dirigente popular, quien también ha subrayado el respaldo recibido con la visita "de nuestro presidente Juanma Moreno y de nuestro presidente nacional Alberto Núñez Feijóo".

Para la candidata número uno del PP de Jaén "nuestra campaña se ha caracterizado por una constante escucha activa". En este sentido, ha destacado que los candidatos populares han participado en foros y encuentros sectoriales con colegios profesionales, asociaciones y distintas entidades de toda la provincia, abordando cuestiones como el agua, el campo, la caza, la justicia o la sanidad, entre otros asuntos que, según ha señalado, son "los que verdaderamente importan a la provincia".

Asimismo, García ha afirmado que Moreno ha presentado propuestas de "muy importantes" para Jaén, "dándonos ilusión, confianza y seguridad". Entre las iniciativas anunciadas, ha citado la futura ley del desafío demográfico, la continuidad de la Autovía del Olivar y la construcción de la Ciudad de la Justicia.

De cara al próximo 17 de mayo, la candidata popular ha defendido que la mejor opción para la provincia es respaldar a Moreno con una mayoría de "estabilidad" que permita "seguir trabajando por los agricultores, por nuestros jóvenes, por la educación, la vivienda y la creación de empleo. Para seguir luchando por nuestros mayores, por nuestra sanidad y por nuestra dependencia. Para continuar avanzando y haciendo una Jaén mejor".