Planas llama a la movilización y a votar al PSOE-A para "recuperar Andalucía y reforzar los servicios públicos"

Luis Planas, entre Rafi Crespín y Silvia Mellado, junto otros miembros de la candidatura del PSOE por Córdoba en la barriada cordobesa de Villarrubia. - PSOE

CÓRDOBA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas; la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y la cabeza de lista del PSOE por dicha provincia al Parlamento andaluz para el 17M, Silvia Mellado, han clausurado este viernes la campaña electoral socialista en la barriada periférica cordobesa de Villarrubia, haciendo un llamamiento a la movilización y a votar al PSOE-A para "recuperar Andalucía y reforzar los servicios públicos".

En un acto al que han asistido candidatos, cargos orgánicos e institucionales socialistas y vecinos de la capital, Planas ha remarcado que el PSOE-A y su candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, son "la única alternativa al Gobierno de los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos", el presidido por el popular Juanma de Moreno, y ha pedido que el domingo "se dicte en las urnas sentencia condenatoria contra el PP, por haber abandonado el único seguro de vida de la clase media y trabajadora, la sanidad pública".

En este contexto, Luis Planas ha apelado a una "participación masiva" en las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 de mayo, una cita que ha calificado como "fundamental para decidir el futuro gobierno de Andalucía".

"Estas elecciones --ha asegurado-- son un auténtico referéndum sobre los servicios públicos en Andalucía", y ha advertido del "deterioro sufrido" por éstos en los últimos años, asegurando que "si el PSOE gana el domingo, ganan los derechos, ganan los servicios públicos y ganan todos los ciudadanos y ciudadanas".

Planas ha insistido en que esta campaña ha basculado "entre las propuestas y la nada". Así, por un lado están "las propuestas lanzadas por María Jesús Montero y recogidas en el programa socialista, y la nada", la ofrecida por Juanma Moreno, "el gobernar por inercia y porque ya está en el sillón".

El ministro, quien ha criticado las posiciones de la derecha en cuestiones como la inmigración, ha concluido pidiendo "el voto para el PSOE de Andalucía y para María Jesús Montero, como garantía de recuperación, avance social y fortalecimiento de los servicios públicos", que son "tan importantes para nuestra tierra".

Por su lado, Rafi Crespín ha asegurado que "terminamos esta campaña con ilusión y alegría, como la empezamos, en los barrios y junto a la gente", como en este acto celebrado en Villarrubia, donde ha defendido que para los socialistas "todas las personas son iguales, vivan donde vivan y tengan lo que tengan".

La dirigente socialista ha subrayado que el PSOE ha desarrollado "una campaña cercana, positiva y centrada en convencer a la ciudadanía con propuestas, lejos del juego sucio utilizado por otros partidos", reivindicando que "María Jesús Montero sí que tiene un plan para Andalucía, un proyecto que permitirá recuperar una comunidad que el Partido Popular ha sumergido en el deterioro de los servicios públicos".

En este sentido, ha criticado especialmente "el desmantelamiento de la sanidad pública" por parte del Gobierno andaluz del PP, como los socialistas cordobeses han puesto de manifiesto este viernes a las puertas de los hospitales y centros de salud de la provincia, y ha asegurado que "el próximo domingo los andaluces y andaluzas tienen en sus manos hacer justicia en las urnas y apostar por un cambio que devuelva derechos, oportunidades y futuro a nuestra tierra".

Así, ha pedido a los cordobeses que dicten "sentencia condenatoria en las urnas al PP y a su candidato", Juanma Moreno, "por haber abandonado el único seguro de vida que tiene la clase trabajadora y la clase media, que es la sanidad pública de acceso universal, gratuita y de calidad".

La cabeza de lista del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz, Silvia Mellado, por su parte, ha destacado el intenso trabajo desarrollado por el PSOE en toda la provincia durante la campaña, "escuchando a los vecinos y vecinas de Córdoba, sus inquietudes y las necesidades reales de nuestros municipios y barrios".

La candidata socialista ha criticado "los incumplimientos" del Gobierno andaluz del PP "con la provincia de Córdoba", y ha dicho que "ha llegado el momento de revertir esta situación apostando por la recuperación de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y las infraestructuras necesarias para seguir avanzando, como provincia y como comunidad autónoma".

"Desde Villarrubia pedimos a los ciudadanos y ciudadanas que reflexionen y que el próximo domingo voten al PSOE-A y a María Jesús Montero, para abrir una nueva etapa de progreso y derechos, una nueva etapa que repercuta positivamente en el entorno rural para dar soluciones a aspectos como el municipalismo, la falta de oportunidades y la despoblación".

Para concluir, Planas, Crespín y Mellado se han dirigido a los indecisos y al porcentaje de voto oculto que reflejan las encuestas, para que "dialoguen sobre la utilidad de su voto con sus familias, amigos y vecinos mañana, día de reflexión, porque participar y no equivocarse en el voto decide el futuro de nuestra tierra".

Así, han pedido el voto para el PSOE-A, "como la fuerza capaz de liderar una alternativa al Partido Popular, y hacer presidenta a María Jesús Montero, para revertir las políticas que están debilitando Andalucía".