Vivas insta a que el PP gane "con fuerza": "La salvación de Ceuta y España dependen de que Feijóo sea presidente"

1133919.1.260.149.20261114162149 El presidente del PP de Ceuta y presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un acto público de campaña del 29N en Benalmádena (Málaga). - Álex Zea - Europa Press

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha destacado la necesidad de que el PP gane "con la fuerza suficiente" las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, ya que ha asegurado que "la salvación de Ceuta y la salvación de España dependen de que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Gobierno".

Así lo ha dicho en un acto electoral en Benalmádena (Málaga), junto al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo; en el que ha advertido de que el 29N "nos la jugamos".

"Esta elecciones son las más trascendentales desde la transición democrática. España se la juega y nos la jugamos todos los territorios de España. Nunca antes fue más necesario el cambio", ha aseverado.

Por eso, ha insistido en hacer un llamamiento "desde la otra orilla del estrecho, mar que nos une, acudiendo a Málaga en un vínculo absolutamente fraternal y confirmatorio en el día de hoy, que nos tenemos que entregar hasta la última gota de sudor, para que el cambio sea una realidad, para que el PP gane las elecciones".

Vivas ha asegurado que tras la llegada masiva de migrantes Ceuta "está herida", pero "está en pie", gracias, en primer lugar, a que "un caballa nunca se rinde", ha dicho, punto en el que ha destacado el ejemplo "de coraje y valor verdaderamente admirable, de madurez para no perder la calma" de los ceutíes. En segundo lugar ha señalado a que "no estamos solos".

Según ha incidido, "los ceutíes lo están pasando mal" y la ciudad "está viviendo el momento más difícil de su historia reciente", apuntando que "no fue causalidad; 100.000 personas entraron de manera ilegal porque alguien lo preparó, porque alguien lo organizó, porque alguien lo dirigió".

"Y ese alguien que lo diseñó, que lo preparó, que lo organizó y que lo dirigió, también tiene nombre. Se llama Marruecos. Son las autoridades marroquíes. Y yo lo seguiré diciendo, aunque lo nieguen", ha incidido el presidente de la ciudad autónoma, quien ha apuntado a "un fin claramente político".

"Se pretendía vulnerar nuestra integridad territorial, se pretendía poner en jaque nuestra soberanía, se pretendía conducirnos al borde del abismo, se pretendía cortarnos las alas de la esperanza. Esto pretendían las autoridades de Marruecos", ha criticado Vivas, quien se ha referido al "drama irreparable de 141 muertos".

Para el presidente de Ceuta, la situación "absolutamente insostenible" aún se mantiene. "Ceuta está muy alejada de la normalidad y, quien lo diga, miente", ha aseverado, al tiempo que ha explicado que la realidad es que "se ven afectados ámbitos tan importantes como el de la seguridad".

Al respecto, ha asegurado que "en Ceuta la delincuencia ha crecido un 60%" y ha lamentado que "los incidentes derivados de altercados del orden, peleas y otros de similar naturaleza han crecido un 300% comparando octubre de 2026 con octubre de 2025"; mientras que, ha aseverado, "si nos referimos al puerto, han crecido un 1.200%".

También ha aludido a que "las enfermedades de declaración obligatoria se han incrementado en un 80%" y a que los autónomos, pymes y las empresas "pierden a día de hoy un millón de euros cada día!. "¿Esto cómo se puede llamar normalidad? Esto es una situación absolutamente insostenible", ha apostillado.

"El ambiente de los ceutíes, el ambiente de Ceuta está marcado por la inquietud, por la incertidumbre y, le guste o no le guste, a Pedro Sánchez, está marcado por la sensación de sentirnos invadidos", ha dicho Vivas, quien ha incidido en que "lo más sangrante de esto es que se pudo evitar".

En este punto, ha asegurado que Sánchez "estaba informado por el CNI y no actuó" y la ciudad "estaba cansada de elevar llamamientos de alarma, de petición de auxilio en los días previos" pero "ni siquiera nos contestaban".

"El día de la invasión, Pedro Sánchez pudo actuar, pudo emplear las capacidades para disuadir, para evitar la entrada masiva y decidió no actuar, decidió dejar la puerta abierta durante más de 20 horas", ha dicho, además de criticar que se tardara un mes en nombrar un mando único.

También se ha referido a que el presidente del Gobierno "se fue de vacaciones" y ha criticado que Sánchez "ha estado más interesado, ha puesto más empeño en disculpar a Marruecos que en proteger nuestra integridad, nuestra soberanía y los derechos de los españoles; y esto no se puede consentir".

Para Vivas, "el contrapunto de esto se llama Alberto Núñez Feijóo". "Es el exponente, frente al abandono de Pedro Sánchez, de la implicación y del compromiso. Implicación para estar pendiente todos los días de cómo evolucionaba la situación en Ceuta", ha destacado y ha significado los compromisos del PP y Feijóo.

Por eso, ha apelado a que el PP gane "con la fuerza suficiente para que Feijóo sea el presidente del Gobierno. "No le podemos fallar, es la clave para la salvación de Ceuta, para la salvación de Málaga, para la salvación de Andalucía y para la salvación de España", ha reiterado.

El presidente de Ceuta ha defendido el vínculo con Andalucía y ha indicado que ambos territorios comparten "el alma mediterránea" y "la patria, el orgullo de ser y sentirnos España por encima de cualquier otra condición", punto en el que ha puesto de ejemplo "de buen gobierno, de sensatez, de equilibrio, de determinación, de cercanía, de eficacia y de humildad" al presidente andaluz.

Asimismo, ha asegurado que "los corazones de los españoles han entendido que, cuando se defiende la soberanía y la integridad territorial de Ceuta, se está defendiendo la soberanía y la integridad territorial de toda España".

"Los corazones de los españoles han entendido que defender la integridad territorial y la soberanía de nuestra nación es defender lo que somos, es defender lo nuestro, es defender lo que nos une, es defender el Estado de Derecho, es defender el imperio de la ley, es defender la convivencia democrática, es defender la dignidad como España, es defender la dignidad como nación. Y a eso los españoles no están dispuestos a renunciar", ha aseverado.