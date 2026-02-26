Unas 300 familias de pueblos de Málaga con menos de 10.000 habitantes podrán beneficiarse de ayudas del 'cheque bebé' de la Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Diputación Provincial de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Cerca de 300 familias de municipios menores de 10.000 habitantes podrán acogerse a la línea de ayudas económicas por nacimiento o adopción, el 'cheque bebé', del Servicio de Familias de la Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Diputación de Málaga. Este jueves se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia esta convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, dotada con un total de 350.000 euros y que contempla una subvención de 1.200 euros por menor. El plazo de presentación de solicitudes empieza mañana y concluirá el 26 de marzo.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la institución provincial, Antonia Ledesma, ha explicado que el objetivo de estas ayudas es facilitar que las familias con menos recursos tengan un apoyo económico para cubrir los gastos extraordinarios que supone el nacimiento o adopción de menores, así como incentivar la natalidad en aquellos municipios de menor población y contribuir a fijar la población en los municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia evitando la despoblación de los mismos.

Ledesma ha aclarado que la percepción de esta ayuda será compatible con otras similares concedidas por el Estado, por la Junta de Andalucía o por otras administraciones para la misma finalidad a excepción de las otorgadas por la Diputación. Esta ayuda no podrá solicitarse si ha resultado ser persona beneficiaria de una convocatoria de ayudas por nacimiento directamente anterior de las concedidas por la Diputación de Málaga.

Entre los requisitos para acceder a la convocatoria, se contempla que las personas beneficiarias de estas ayudas (los progenitores o adoptantes del menor) tengan la residencia habitual en cualquiera de los municipios de la provincia de Málaga que cuenten con menos de 10.000 habitantes y acrediten que se encuentran empadronadas de manera ininterrumpida con una antigüedad de dos años. Así mismo, deben cumplir unos determinados requisitos económicos, ya que la suma de los ingresos anuales de los miembros de la unidad de convivencia no debe superar los 25.000 euros anuales teniendo en cuenta el ejercicio 2024 de la declaración del IRPF.

Los fondos concedidos se pueden destinar a la satisfacción de cualquier gasto corriente relacionado con la manutención, atención, cuidados diversos, mantenimiento, protección y subsistencia del menor nacido o adoptado que realicen los progenitores o adoptantes.

También serán subvencionables los gastos relacionados con los elementos de transporte y desplazamiento de los menores (carritos y los distintos elementos que lo integran, sillas de paseo y asientos para coche), elementos decorativos y mobiliario de menores (trona, cuna, colchón, bañera, hamaca, cambiadores, cómodas, bañera con cambiador plegable, cubete, etcétera) hasta un límite máximo de 300 euros por concepto.

Se podrán incluir los gastos que se realicen y tengan como fecha de emisión o expedición desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026 (ambos inclusive), y se corresponda con nacimientos o adopciones que se hayan producido desde el 1 de enero de 2025 (incluido) hasta la fecha de presentación de la solicitud.