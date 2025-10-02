La 42 edición de los Juegos Deportivos Municipales de Málaga oferta 40 disciplinas

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto a representantes de las federaciones, clubes y entidades deportivas, ha presentado el programa. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición número 42 de los Juegos Deportivos Municipales de la ciudad de Málaga oferta 40 disciplinas. El jugger, deporte en equipo que mezcla el rugby y la esgrima, es la principal novedad de este año. El plazo para inscribirse para los deportes colectivos está abierto hasta el 15 de octubre. En el caso de los individuales, el plazo está abierto desde el 20 de octubre hasta el 20 de noviembre.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto a representantes de las federaciones, clubes y entidades deportivas de Málaga, ha presentado esta jueves el programa.

Uno de los objetivos de esta iniciativa es formar a deportistas, además de fomentar los valores humanos entre los participantes. La edad mínima para poder inscribirse son los seis años. De las 40 disciplinas ofertadas para este año, 33 corresponden a deportes individuales y el resto a colectivos.

Estas competiciones van dirigidas a centros públicos, privados, concertados, asociaciones de vecinos, juveniles, de personas mayores, peñas, agrupaciones, instituciones públicas y privadas, institutos de bachillerato, módulos profesionales y clubes deportivos malagueños.

Los deportes individuales son aerobic, aikido, ajedrez, atletismo, bádminton, boccia, fit kid, campo a través, cross orientación, entrenamiento funcional, espeleología, gimnasia rítmica, golf, judo, kárate, natación, pádel, patinaje artístico indoor, patinaje artístico outdoor, patinaje de velocidad, petanca (solo para categorías absolutas), pickleball, qi gong, remo en ergómetro, regata de chalanas, senderismo, submarinismo, tenis de mesa, tiro con arco y vóley playa. Los colectivos son baloncesto, balonmano, baloncodo, jugger, voleibol, béisbol, hockey sala, fútbol sala y waterpolo.

La inscripción se va a poder realizar en la web municipal para deportes individuales: https://deporte.malaga.eu/juegos-deportivos/deportes-individ... y para deportes colectivos: https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/deporte/detalle-del-tr...

Por último, desde el Ayuntamiento destacan que los deportes más practicados por número de inscritos en la edición de 2024/25 fueron el fútbol sala (2.529 jugadores) y la gimnasia rítmica (1.033 participantes).