La 46 edición de la Carrera Popular de El Palo se celebrará el domingo 19 de abril

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) - La 46 Carrera Popular de El Palo, en Málaga capital, tendrá lugar el domingo 19 de abril. La salida será a las 09.00 horas desde la plaza del Niño de las Moras desde la barriada del distrito Este.

La prueba deportiva está organizada por la Junta Municipal del Distrito Málaga Este, a iniciativa de la Asociación de Vecinos El Palo, y con la colaboración del Área de Deportes en la dirección técnica, y de diversas entidades y empresas malagueñas.

El concejal delegado del distrito Este, Carlos Conde, junto a la presidenta de la Asociación de Vecinos, Mercedes Ruth Pírez, y otros patrocinadores y colaboradores ha presentado este jueves los detalles de la prueba.

La carrera tiene varios recorridos. En concreto, dos kilómetros, cinco kilómetros y 400 metros, en las categorías infantil, adultos y personas con diversidad funcional respectivamente, que permitirá a los corredores disfrutar del paseo marítimo de El Palo y de su entorno natural.

Como en ediciones anteriores, se espera la participación de numerosos atletas tanto locales como internacionales. Además, habrá premios para los tres primeros clasificados en cada una de las categorías y sexo en función de la tabla de categorías convocadas. Asimismo, se dará un trofeo al campeón absoluto tanto masculino como femenino de ambas carreras.

La Carrera Popular de El Palo promueve la actividad física y el deporte, además de fomentar la convivencia y el espíritu deportivo entre los vecinos. Con esta 46 edición, esta carrera continúa su legado como uno de los eventos más destacados del calendario deportivo de Málaga.

En cuanto a la inscripción han recordado que estará abierta desde el 2 de marzo hasta el 9 de abril y se realizará solo online en la página Web de la Federación Andaluza de Deportes: http://www.atletismofaa.es.

La inscripción en la carrera tiene un coste de cinco euros si se realiza antes del 31 de marzo, o de diez euros si se realiza del 1 al 9 de abril, si bien es gratuita para menores de 18 años. El importe recaudado será a beneficio del comedor social de El Palo que gestiona Amfremar (Asociación de Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados).

La organización facilitará los dorsales cuya recogida se realizará del 16 al 18 de abril en la sede de la Asociación de Vecinos de El Palo, que está ubicada en la plaza Niño de las Moras, número 2, de 10.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas.

La entrega de trofeos se realizará el viernes 24 de abril a las 18.00 horas en el Centro de Servicios Sociales Distrito Este sito en calle Dánvila y Collado, s/n.

Por último, han recordado que en la carrera también colaboran, el Área de Deporte; Málaga Cómo Te Quiero; Mi Colchón; Nessen Interiors; Cesur. (Centro oficial de FP); Empresarios Málaga Este (EME); Semedi Salud; Clínica del Pie Garzón & Haro; y Marbella Football Center.