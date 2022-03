La mitad de Genalguacil (Málaga) sigue incomunicada tras las lluvias que han causado desprendimientos

El regidor lamenta el "abandono" de los pueblos y vuelve a reclamar infraestructuras

GENALGUACIL (MÁLAGA), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio malagueño de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, ha afirmado este jueves que la carretera de la localidad sigue cortada, hay muchos más desprendimientos y el 50% del término municipal sigue incomunicado debido a las lluvias.

Herrera ya advirtió este pasado miércoles de que el municipio iba a quedar incomunicado por "la gran deficiencia en infraestructuras básicas para nuestro día a día", precisando, además, que algunos vecinos de las fincas estaban incomunicados, por lo que no pueden entrar o salir.

Así, ha incidido en que la parte interior de la localidad, que es lo que separa de río Almáchar, "no se puede transitar, ni los vecinos pueden salir ni podemos entrar a vigilar y cuidar los animales". El corte afecta al 50% del término municipal. "Hay unas 20 o 30 familias ahora mismo en el otro lado y también hay vecinos que quieren salir porque se tienen que ir; estamos a la espera de que nos den una solución, pero por aquí no aparece nadie".

El regidor ha vuelto a demandar "puentes de verdad, con los que pueda pasar el agua". "Ahora mismo hay unas rampas con unos tubos y se desbordan con mucha facilidad", ha detallado. En este punto, ha lamentado que "normalmente nos pasa todos los inviernos con mucha frecuencia y llevamos muchos años reclamando".

"Soy alcalde desde 2011 y lo llevo reclamando a la Junta cuando gobernaba el PSOE y ahora, pero nunca se ha hecho nada ni tampoco les importamos", ha criticado el regidor de Genalguacil, municipio de apenas 400 habitantes.

"Nos tienen a los pueblos totalmente abandonados", ha advertido, al tiempo que ha lamentado que "ya nos pasó con la gestión del fuego y ahora ha pasado exactamente lo mismo". Este municipio fue uno de los afectados por el incendio de Sierra Bermeja del pasado año que calcinó unas 10.000 hectáreas.

Según el alcalde, "cada vez que hay una catástrofe o un problema en los pueblos nos sentimos abandonados", ha dicho, recordando, entre otros, que tras el incendio "se habló de preparar una zona de evacuación en caso de emergencia y no se ha hecho nada".

"¿Los vecinos de Genalguacil tienen que estar incomunicados porque no se han hecho los puentes?", ha preguntado el alcalde, que entiende que cuando llueve "hay desprendimiento y pude haber un corte puntual, pero que sea el segundo día y los vecinos antes del lunes no van a poder salir...".

"Es una injusticia y castigo a los pueblos", ha lamentado y ha criticado también que "no me ha llamado nadie, el único contacto que tenemos es con el vigilante de la carretera y solo se limita a limpiar la carretera de Diputación, que no atienden a ningún vecino".

Así, ha incidido en que "a los vecinos que están teniendo algún problema lo está rescatando el propio Ayuntamiento sin apenas recursos, porque aquí nadie ha venido a ofrecernos recursos. Ni la Junta, ni Diputación, ni Gobierno central... nadie nos ha llamado para ver qué necesitamos", ha concluido.