Infografía con resultados de las elecciones generales en Andalucía, celebradas el 29 de noviembre de 2026. - Europa Press

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

A continuación se detallan los 60 integrantes del Congreso de los Diputados de la XVI legislatura elegidos por Andalucía en las elecciones generales celebradas este domingo 29 de noviembre de acuerdo con su distribución por provincias al 99,5% del voto escrutado.

Los seis diputados electos por la provincia de Almería son: por el PP (2), Carmen Crespo y Rafael Hernando; por el PSOE (2), Anabel Mateos y Juan Antonio Lorenzo; y por Vox (2), Rocío de Meer y Rodrigo Alonso.

Los ocho parlamentarios elegidos por la provincia de Cádiz son: por el PP (3), María José García Pelayo, Miguel Ángel Sastre y Macarena Lorente; por el PSOE (2), José Manuel Albares y María del Carmen Sánchez; por Vox (2), Blanca Armario y Alfonso Benito Carreto Pérez Barbadillo; y por Adelante Andalucía (1), María Sánchez Barrada.

Los seis diputados elegidos por la provincia de Córdoba son: por el PP (3), Lorena Guerra, Fernando Priego y Cristina Casanueva; por el PSOE (2), Alberto Mayoral y Carmen Lara; y por Vox (1), José Ramírez del Río.

GRANADA, HUELVA Y JAÉN

Los siete parlamentarios electos por la provincia de Granada son: por el PP (3), Jorge Saavedra, María Lourdes Ramírez y Francisco Joaquín Camacho Borrego; por el PSOE (2), María José Sánchez y José Antonio Rodríguez Salas; y por Vox (2), Jacobo González-Robatto y Elisa Gómez-Caminero.

Los cinco diputados elegidos por la provincia de Huelva son: por el PP (2), Pilar Miranda y Manuel García Félix; por el PSOE (2), Gabriel Cruz y María Luisa Faneca; y por Vox (1), Tomás Fernández Ríos.

Los cinco parlamentarios electos por la provincia de Jaén son: por el PP (2), Luis Mariano Camacho y Mariola Aranda; por el PSOE (2), Isabel Uceda y Juan Francisco Serrano; y por Vox (1), Francisco José Alcaraz.

MÁLAGA Y SEVILLA

Los once diputados elegidos por la provincia de Málaga son: por el PP (4), Elías Bendodo, María Paloma Saborido, Ángel Luis González y María Francisca Caracuel; por el PSOE (3), José Bernal, Desiree Flores Cortés y Francisco Javier Salas; por Vox (3), Carlos Hernández Quero, Patricia Rueda y Juan Jesús Ruiz Ballesteros; y por Adelante Andalucía (1), Ana María Jiménez.

Los doce parlamentarios electos por la provincia de Sevilla son: por el PP (4), Juan Bravo, Sol Cruz-Guzmán, Ricardo Tarno y Lourdes Fuster; por el PSOE (4), Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Carmen Castilla, Francisco Toscano y Trinidad Argota; por Vox (2), Reyes Romero y Fernando Rodríguez Galisteo; y por Adelante Andalucía (2), Luis María de los Santos e Inmaculada Martínez.