Abascal asegura que "no entregaran gratis o malbaratarán" la confianza de los andaluces tras el 17M

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención con los medios en Estepona (Málaga). - EUROPA PRESS

ESTEPONA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este viernes que "no entregaran la confianza de los andaluces gratis o malbaratar" tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo de cara a un posible pacto de Gobierno.

"Nuestra expectativa es llevar a los gobiernos y a los parlamentos lo que hemos dicho en las calles", ha afirmado en una atención a los medios en Estepona (Málaga) en la que ha asegurado que "aceptará el veredicto de las urnas con tranquilidad y respeto a la democracia".

Por otro lado, ha apuntado que el presidente de la Junta y candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, "le ha dado finalmente permiso al señor Feijóo para venirse unos días a Andalucía", haciendo alusión así a las críticas del PP hacia Abascal "porque uno de Madrid esté haciendo campaña en Andalucía", ha explicado.

Asimismo, le ha pedido a Moreno que "se deje de jergas y de monsergas" y "clarifique si va a apoyar la prioridad nacional". En esta línea, el líder de Vox ha reseñado que desde su partido "van a aplicar la prioridad nacional y hacer un esfuerzo extraordinario por rebajar los impuestos". En referencia "al voto útil" ha explicado que parece que "es la única estrategia de aquellos que no ofrecen nada en concreto".

"El 17 de mayo nos jugamos que llegue de una vez por todas el cambio porque hay una nueva oportunidad para que Moreno no esté sentado ahí con los brazos cruzados y sin querer cambiar nada", ha sentenciado.

Abascal participará este viernes en el acto de cierre de campaña de Vox en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, y los líderes de Vox que han concurrido a las tres elecciones autonómicas celebradas antes de las andaluzas, es decir, las de Extremadura, con el ahora vicepresidente, Óscar Fernández Calle; Aragón, y también vicepresidente, Alejandro Nolasco, y Castilla y León, Carlos Pollán.



