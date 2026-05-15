Planas llama a retomar el domingo en las urnas "la senda del progreso" para Andalucía de la mano del PSOE-A

Luis Planas atiende a los medios junto a Rafi Crespín. - PSOE

CÓRDOBA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho este viernes, junto a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, un llamamiento a la participación y a la movilización del electorado progresista de cara a las elecciones andaluzas del próximo domingo, defendiendo el voto socialista como "la única alternativa real al deterioro de Andalucía provocado por las políticas de la derecha" y señalando que el domingo los andaluces tiene "la oportunidad de retomar la senda del progreso" de la mano del PSOE-A.

Durante una acción electoral desarrollada junto a los candidatos del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz Victoria Fernández, Mariano Poyato, Sergio Gracia y Mercedes del Rey, el ministro Luis Planas ha dicho que ha venido percibiendo "un muy buen ambiente" durante la campaña, y ha expresado su confianza en una "alta participación" el próximo domingo, considerando que "la importancia de estas elecciones exige una movilización masiva de la ciudadanía andaluza".

El ministro ha subrayado que en los últimos años "los servicios públicos han sufrido un desgaste inaceptable en ámbitos como la sanidad, la educación y los servicios sociales", y ha defendidod que Andalucía necesita "retomar la senda del progreso y la transformación que históricamente impulsó el PSOE".

Junto a ello, Luis Planas ha reivindicado también el papel de los socialistas en la construcción de "la Andalucía moderna, democrática y europea", destacando, "tanto el compromiso con las ciudades, como con el mundo rural andaluz".

El futuro de Andalucía ahora, según ha subrayado el ministro, "no pasa por quedarse quietos, sino por avanzar, transformar y mejorar la vida de la gente", lo que le ha llevado a criticar la "falta de propuestas del Partido Popular durante la campaña electoral".

Finalmente, Luis Planas ha expresado el respaldo de su partido a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "como futura presidenta de la Junta, asegurando que los socialistas afrontan "las últimas horas de campaña con ilusión, responsabilidad y la convicción de que Andalucía merece un gobierno progresista comprometido con su ciudadanía".

Por su parte, Rafi Crespín ha destacado que el PSOE ha desarrollado una campaña "desde la cercanía, la humildad y el juego limpio, como saben hacerla los demócratas", centrada en denunciar "el grave deterioro de los servicios públicos en Andalucía, especialmente de la sanidad pública".

La dirigente socialista ha alertado que Andalucía "lidera actualmente el número de seguros privados sanitarios, la mortalidad por cáncer y el menor gasto por habitante en sanidad pública", una situación que, a su juicio, "está empeorando la vida de la mayoría social trabajadora y de clase media".

"Cuando una familia tiene que endeudarse para que sus hijos estudien, contratar un seguro médico privado o pagar cuidados y asistencia, que deberían garantizarse desde lo público, significa que Andalucía vive peor que hace ocho años", ha afirmado Crespín, quien ha insistido en que "sin servicios públicos fuertes no hay dignidad ni igualdad de oportunidades".

La secretaria general del PSOE cordobés ha pedido, especialmente a los indecisos, que "reflexionen sobre la utilidad de su voto" y les ha pedido que respalden al PSOE, "como la fuerza capaz de liderar una alternativa al Partido Popular y revertir las políticas que están debilitando a Andalucía".