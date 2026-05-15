Casi 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil darán seguridad a la jornada electoral del 17M en Almería

Archivo - Un agente de la Policía Nacional y otro de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Fernández, ha informado sobre el dispositivo de seguridad previsto con motivo de las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo domingo 17 de mayo, para las que se desplegarán un total de 1.456 agentes en Almería.

En una nota, Martín ha valorado la "importante labor conjunta y de coordinación entre los distintos cuerpos policiales implicados" que se realiza durante la jornada, en la que los agentes tienen "como prioridad garantizar el normal funcionamiento de la jornada electoral y el adecuado desarrollo de los comicios al Parlamento de Andalucía".

El subdelegado ha trasladado su agradecimiento "por el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad de todos los cuerpos policiales que participan en el operativo", con 1.100 agentes de la Guardia Civil y 346 funcionarios de la Policía Nacional destinados a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en sus correspondientes demarcaciones.

A este dispositivo se sumarán también efectivos de las policías locales de distintos municipios andaluces, así como funcionarios de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.

La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen activo el operativo de seguridad desde el inicio de la campaña electoral, en una primera fase centrada en la recopilación de información y en la prevención de posibles incidentes o situaciones de conflicto.

Posteriormente, a partir de las 20,00 horas del día 17 de mayo, se pondrá en marcha una segunda fase del dispositivo, en la que los agentes asumirán labores de vigilancia y control tanto de los centros de votación como de la custodia del material electoral. En toda la comunidad autónoma de Andalucía serán un total de 14.583 agentes quienes conformen el dispositivo de seguridad.