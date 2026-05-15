PSOE Sevilla afea a Moreno que visite "a última hora" Sevilla Este, "ejemplo" del "desmantelamiento" de lo público

El número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla al Parlamento de Andalucía, Rafael Recio, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz. - PSOE

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El número dos de la candidatura del PSOE de Sevilla al Parlamento de Andalucía, Rafael Recio, ha advertido de que el barrio de Sevilla Este es "ejemplo" de la incapacidad de gestión del PP dado que, a su juicio, es una zona que "sufre el desmantelamiento de los servicios públicos que dependen de la Junta de Andalucía, como la sanidad, educación o dependencia", por lo que ha afeado al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, su visita a esta zona "a última hora", en referencia al último día de campaña de las elecciones andaluzas previstas para el 17 de mayo.

Según ha detallado el partido en una nota de prensa, en una atención a medios en Sevilla Este junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, el número dos de la candidatura socialista al Parlamento se ha comprometido a "recuperar lo público, la sanidad, la educación o la dependencia" en caso de que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, obtenga la victoria en los comicios andaluces del próximo 17 de mayo.

Así, se ha referido a la visita prevista de Moreno al Paseo Miguel de Unamuno en Sevilla Este y ha asegurado que "como los malos estudiantes, viene en el último minuto a Sevilla Este a prometer seguramente avances en la Línea 2 que no ha hecho durante dos legislaturas".

Por su parte, Muñoz ha remarcado que la movilidad en el barrio "es un infierno", misma vez que ha asegurado que la solución "definitiva" pasa por la Línea 2 de Metro, materia en la que el Gobierno andaluz ha "registrado muy pocos avances".

"Lleva cuatro años estudiando las distintas alternativas y, en el mejor de los casos, las obras comenzarían en 2030. Es inaceptable este retraso acumulado para dar una solución definitiva a los problemas de movilidad de Sevilla Este", ha concluido.

