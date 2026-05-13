La ministra de Educación asegura que Montero es "la candidata ideal" para "gestionar bien lo público" en Andalucía

Milagros Tolón (c), junto a miembros del PSOE, durante su visita a Jaén. - EUROPA PRESS

JAÉN 13 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha señalado este miércoles que la "gestión de los servicios públicos deja mucho que desear" en Andalucía, donde se apuesta por la "privatización", y ha asegurado que la secretaria del PSOE-A, María Jesús Montero, es "la candidata ideal" para "gestionar bien lo público".

Así lo ha indicado a los periodistas durante una visita a Jaén en el marco de la campaña electoral de los comicios del 17 de mayo, acompañada por el candidato número uno al Parlamento andaluz por el PSOE jiennense, Francisco Reyes, y el secretario general de la capital, Julio Millán, entre otros.

Tolón ha resaltado el "apoyo" del Estado a los ayuntamientos y ha puesto como ejemplo los fondos Next Generation ante la "situación tan complicada" en la pasada legislatura o los 2.100 millones de euros que "ha invertido en deporte", lo que supone "1.000 millones más que cuando gobernaba el anterior gobierno".

Igualmente, ha valorado el respaldo a las comunidades autónomas y ha apuntado que, durante estos últimos años, "han tenido 300.000 millones más de la financiación que anteriormente se hacía"; "la máxima financiación de toda la historia moderna de este país" con el objetivo de "defender los servicios públicos".

De ahí que haya lamentado que en algunas regiones, como la andaluza, no se haya aprovechado, con casos concretos como la devolución de "112 millones" que "no ha cubierto en crear 11.000 plazas públicas y gratuitas" nuevas de educación de cero a tres años.

También ha expresado su preocupación por "la privatización tan grande que se está haciendo de la formación profesional en esta comunidad", pese a que "el Gobierno de España ha pasado de 187,7 millones" que se dedicaban a estas enseñanzas a "7.400 millones de euros para todas las comunidades", que son las que tienen las competencias en esta materia.

A juicio de Tolón, se trata de "dos sistemas diferentes": "la defensa de los servicios públicos con el dinero que reciben del Estado las comunidades autónomas o la privatización que se está haciendo en ciertas cuestiones", como las citadas.

"Por ahí no vamos a tragar porque los ciudadanos y las ciudadanas necesitan que reforcemos los servicios públicos y las comunidades autónomas tienen mucho que decir", ha dicho, no sin subrayar también el impulso del Ejecutivo central a las becas, con "casi un 80 por ciento" más en su número y con 680 millones destinados a ellas en Andalucía.

Por ello, ha considerado que "tan importante que el domingo haya un cambio total en las políticas públicas" en Andalucía, donde los últimos ocho años de gobierno liderado por Juanma moreno "de alguna forma hacen ver que la gestión de los servicios públicos deja mucho que desear".

"Para gestionar bien lo público tenemos a la candidata ideal, que es María Jesús Montero, que va a ayudar, no solamente a llevar a cabo sus propias competencias, sino a los ayuntamientos, en este caso al Ayuntamiento de Jaén", ha declarado la ministra.

De ahí que haya concluido "pidiendo, sobre todo a las personas que se van a quedar en su casa, que vean realmente lo importante que es ir a votar el domingo": ir a elegir entre "reforzar un sistema público" o "ver cómo cada vez se está privatizando más los servicios públicos", como sanidad o educación.

"ABANDONO" A JAÉN

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PSOE de Jaén capital y alcalde, quien ha puesto el foco en que el Ayuntamiento "ha estado solo" durante estos años en materia deportiva, "sin apoyo de la Junta de Andalucía ni para infraestructuras ni para ninguna otra política pública vinculada al deporte", incluida "la ciudad del fútbol sala que prometió el señor Moreno Bonilla".

Millán ha criticado, además, que Moreno afirmara este martes en un mitin en Ifeja que "ahora le toca a Jaén", lo que, en su opinión, implica "reconocer que durante ocho años la Junta ha tenido abandonada a esta tierra". "Como jiennense y como alcalde, me parece muy triste que haya tenido que gobernar durante ocho años para decir ahora que ya le toca a Jaén. ¿Y estos ocho años atrás qué ha estado haciendo?", ha preguntado.

Frente a ello, ha reivindicado que las principales inversiones deportivas en la capital han llegado de la mano de administraciones socialistas, como el Olivo Arena, la remodelación del entorno del Estadio de La Victoria, la recuperación de la pista de atletismo, las mejoras en el campo de rugby y en el campo de la federación. Igualmente, ha aludido al pabellón deportivo previsto junto al recinto ferial, con una inversión de 4,5 millones.

"El deporte en Jaén ha avanzado gracias al Ayuntamiento, la Diputación y las administraciones socialistas. De la Junta de Andalucía, desgraciadamente, lo que hemos tenido ha sido el engaño y la ausencia", ha recalcado el secretario general.