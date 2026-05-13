Bravo (PP) valora el papel de Córdoba y Andalucía como "motores de innovación industrial y empleo"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, y el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, miembro de la candidatura al Parlamento andaluz y alcalde de la capital, José María Bellido, en la visita. - PP

CÓRDOBA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha destacado este miércoles "el avance de Córdoba y Andalucía como territorio de oportunidades y motores de innovación industrial y generación de empleo".

Junto al presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, miembro de la candidatura al Parlamento andaluz y alcalde de la capital, José María Bellido, ha visitado la incubadora biotecnológica de Córdoba, donde ambos han conocido de primera mano el trabajo que desarrolla la empresa Flamingo y otros proyectos tecnológicos impulsados desde este espacio de innovación.

Al respecto, Bravo ha felicitado a Bellido por "el trabajo realizado para convertir este centro en un ejemplo de lo que deben hacer las administraciones: poner todos los recursos públicos al servicio de quienes crean empleo, actividad económica y valor para la sociedad".

Durante su intervención, el vicesecretario ha subrayado "la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para facilitar infraestructuras que permitan el desarrollo de empresas innovadoras y proyectos vinculados al ámbito sanitario y tecnológico".

En este sentido, ha resaltado "el talento de los jóvenes emprendedores que trabajan en la incubadora", señalando que "las administraciones deben centrarse en facilitar oportunidades y crear las condiciones necesarias para que las empresas puedan crecer y generar empleo de calidad".

El dirigente popular también ha reivindicado "el peso creciente de la industria en la economía andaluza", recordando que "un tercio del crecimiento de Andalucía durante el último año ha venido de la mano de la industria". Según ha explicado, "este proceso de reindustrialización permite consolidar empleo estable, cualificado y mejor remunerado, especialmente para jóvenes procedentes de la Formación Profesional y de la universidad, que ahora encuentran nuevas oportunidades laborales en Andalucía".

Asimismo, Bravo ha puesto como ejemplo "proyectos estratégicos desarrollados en la provincia, vinculados tanto al sector logístico como al industrial, que han logrado atraer inversiones y generar un importante ecosistema empresarial alrededor de ellos". A su juicio, "Andalucía ha pasado de ser identificada únicamente con el turismo a convertirse también en una comunidad referente en innovación, industria y capacidad competitiva frente a otros grandes territorios del país".

Igualmente, ha defendido "la necesidad de mantener un marco de estabilidad política y confianza institucional para continuar impulsando el crecimiento económico y social de Andalucía", a la vez que ha señalado que "el objetivo es seguir facilitando inversiones, reduciendo trabas administrativas y apoyando a empresas, autónomos y emprendedores, consolidando así una Andalucía que lidera, que cree en sus posibilidades y que avanza decididamente hacia el futuro gracias al esfuerzo conjunto de toda la sociedad andaluza".

"REFERENTE DE CRECIMIENTO"

Por su parte, Bellido ha subrayado "el orgullo que supone comprobar cómo Córdoba y Andalucía han avanzado en los últimos años hasta convertirse en un referente de crecimiento, atracción de inversiones y desarrollo empresarial".

Así, el candidato ha destacado que "hace apenas unos años parecía impensable que Córdoba contara con empresas de base científica y tecnológica capaces de liderar proyectos punteros reconocidos en toda España y Andalucía".

De este modo, ha valorado el trabajo que desarrollan compañías incubadas en este centro, dedicadas a la investigación biomédica y al desarrollo de tecnologías innovadoras aplicadas al ámbito sanitario, "capaces incluso de reproducir órganos para facilitar intervenciones quirúrgicas y mejorar la precisión médica".

Bellido ha asegurado que "los buenos datos macroeconómicos de Andalucía se construyen desde proyectos concretos como este", haciendo referencia al "crecimiento del empleo, la creación de empresas y el aumento de trabajadores autónomos registrados en los últimos años".

"Las grandes cifras funcionan porque existen pequeños y medianos proyectos con vocación de crecer, impulsados por jóvenes con talento que hoy encuentran oportunidades en Córdoba y Andalucía", ha señalado, destacando que "muchas de las personas que actualmente trabajan en estas iniciativas antes habrían tenido que marcharse fuera de nuestra tierra para desarrollar su carrera profesional".

El candidato también ha defendido "la importancia de mantener un modelo centrado en la estabilidad institucional, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida". Según ha explicado, "el objetivo es seguir consolidando un camino basado en la reindustrialización, la innovación y el apoyo a sectores estratégicos como la biotecnología, evitando incertidumbres o debates estériles que no aportan soluciones reales al día a día de los andaluces".

"AVANZAR EN ESTE MODELO DE OPORTUNIDADES"

Además, Bellido ha pedido el apoyo al proyecto de Juanma Moreno para "seguir avanzando en este modelo de crecimiento y oportunidades", asegurando que "proyectos como la incubadora biotecnológica de Córdoba representan el futuro que queremos para la ciudad y para Andalucía".

El candidato ha afirmado que "el compromiso del Gobierno andaluz y del Ayuntamiento seguirá centrado en generar empleo, atraer talento y garantizar que los jóvenes puedan desarrollar su futuro profesional sin tener que abandonar su tierra".