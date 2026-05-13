Moreno avisa de que la mayoría de "estabilidad" no está "alcanzada": "No juguemos con fuego, nos podemos quemar"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, este miércoles en Cádiz El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

CÁDIZ 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha advertido este miércoles de que la "mayoría de estabilidad" no está "alcanzada" en estos momentos, de manera que ha pedido a los ciudadanos, en especial a los indecisos, que acudan a votar el 17 de mayo por mantener la "seguridad" y la certidumbre". "No juguemos con fuego, porque nos podemos quemar", ha apuntado Moreno en alusión a un escenario en el que el PP tuviera que depender de Vox como ha ocurrido en otras comunidades.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, durante una intervención en un acto de campaña, en este tramo final, en la Casa de Iberoamérica de Cádiz. En el acto también han intervenido el cabeza de lista por Cádiz y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el alcalde de la ciudad, Bruno García.

Ha señalado que aunque la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, "se equivoque tres veces de las tres veces que habla", no "subestimemos a nuestros adversarios", y ha insistido en que no hay que confiarse, porque hay un "exceso de confianza", ya que la mayoría de "estabilidad" no está "alcanzada".

"Llenemos las urnas de votos, que nadie se quede en la playa, que nadie se quede en una sobremesa, que nadie piense que esto está ganado, porque no hay nada ganado", ha sentenciado Juanma Moreno, quien ha indicado que él ya vivió en sus propias carnes lo que es no contar con una mayoría de "estabilidad" (tras las elecciones de 2018) y que las decisiones sobre la aprobación de los presupuestos o de las leyes las tomará "alguien en un despacho de Madrid que no es andaluz ni conoce Andalucía", en referencia al presidente de Vox, Santiago Abascal.

"¿Vamos a arriesgar nuestro futuro a la decisión caprichosa de un solo dirigente?", ha planteado Juanma Moreno, quien ha apelado a esa mayoría de estabilidad para el PP-A el día 17 de mayo para no estar sometido al "chantaje" de nadie.

"Andalucía necesita libertad, autonomía y necesita que tengamos las manos libres para decidir y planificar nosotros; no juguemos con fuego porque nos podemos quemar", ha sentenciado el candidato del PP-A, advirtiendo de que la "mayoría no está alcanzada" como comprueban en las encuestas internas del partido (tracking) a diario.

Ha pedido no truncar el futuro de Andalucía por un "puñado de votos" y ha apelado, en especial, a las personas que están indecisas en este momento para que confíen en el PP-A.

"No nos vayamos a la inestabilidad, a la inseguridad y a la incertidumbre, que bastantes incertidumbres ya hay en el mundo como para que Andalucía también se gobierne desde la incertidumbre", ha indicado Juanma Moreno.

Ha manifestado que hay algunos candidatos que sólo "trabajan los 15 días de campaña, lo prometen todo, lo hacen todo y presentan su mejor perfil". "Yo soy de los que creo que las campañas, si tienen que haber, empiezan exactamente el día después de las elecciones; las campañas son cuatro años de gestión, de compromiso, de dedicación, cuatro y de entrega a ese gran objetivo que tenemos de mejorar Andalucía", ha señalado.

Moreno ha afirmado que el día 17 toca "examinarnos ante todos los andaluces y decidir si queremos mantener el rumbo y seguir este camino" que "está funcionando o coger otro". Ha indicado que no está nada de acuerdo con "abrir caminos de inestabilidad" que "no llevan a nada bueno".

Durante su intervención, Juanma Moreno también se ha referido al Gobierno central para expresar que no logra entender, a día de hoy, que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, que es el que "más ha recaudado" en la historia de España porque "nos ha crujido impuestos", y que más fondos europeos ha tenido, haya sido "incapaz de hacer algunos de los grandes proyectos de obra e infraestructuras que necesitamos en Andalucía". "La pregunta que yo me hago es dónde está ese dinero y qué han hecho con los cientos de miles de millones de euros que todos solidariamente hemos contribuido para que la sociedad avance", ha planteado.

Ha defendido la bajada de impuestos que se gobierno ha llevado a cabo en la última legislatura y ha garantizado que si sigue en la Junta, se seguirán reduciendo.

Moreno ha considerado que, para ser un buen gestor y un buen político, "tienes que ser buena persona" y hay que tener principios, fundamento y valores. Ha indicado que se siente "orgulloso de representar a un gobierno que tiene principios, valores, y que quiere hacer bien".

Por su parte, Antonio Sanz ha defendido la campaña "en positivo" del PP, transmitiendo "solvencia, solidez, serenidad, seguridad y estabilidad", frente a la campaña de los partidos de la oposición, que han optado por el "barro, la pelea, la confrontación y la bronca". Además, ha considerado "lamentables" las palabras de la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, al referirse como "accidente laboral" a la muerte de dos guardias civiles en Huelva durante la persecución de una narcolancha. "Es una falta de respeto a la Guardia Civil", según ha apuntando.

Se ha mostrado convencido de que el 17 de mayo, Andalucía va a aportar por la "estabilidad", por la "gestión" y la aprobación de presupuestos anuales, por la "moderación" y por la "certidumbre", que es lo que representa el proyecto de Juanma Moreno.

COMPROMISOS DE CON CÁDIZ

Respecto a sus compromisos con la provincia de Cádiz, se ha referido a la creación de un Centro Misión especializado en Ingeniería Naval y en Aeronáutica. Será un centro de emprendimiento en el que se acelerará una media de 25 startups al año.

Además, en paralelo, según ha dicho, se diseñará el Plan Crece Industria de la Bahía y la Costa Noroeste de Cádiz. También se ha referido al nuevo hospital de Cádiz, "que se hará realidad en la próxima legislatura".

En materia de vivienda, ha anunciado el impulso de medidas en Cádiz para ofrecer soluciones a más de 10.000 familias, con la promoción de casi 3.000 viviendas nuevas a precios asequibles y la rehabilitación de más de 3.000 viviendas.