Abierto el periodo de inscripción para optar a una de las 84 viviendas protegidas en San Pedro, en Marbella (Málaga)

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

Los interesados en optar a una de las 84 viviendas protegidas promovidas por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) en la zona sur de San Pedro Alcántara deberán inscribirse antes del 1 de octubre en el registro municipal, al que pueden acceder desde la web https://vivienda.marbella.es/

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha informado de que el sorteo público se realizará antes de final de año, ha explicado que actualmente hay más de un millar de personas dadas de alta "que están pendientes aún de regularizar sus solicitudes con la aportación de documentación".

"Es absolutamente imprescindible estar registrado y cumplir todos los requisitos para poder estar en el primer listado, tras el que se abrirá un periodo de alegaciones", ha señalado la regidora, quien ha destacado que el objetivo es impulsar la construcción de un millar de inmuebles públicos destinados a compra o alquiler antes de que finalice la legislatura.

La primera edil, quien ha enumerado que entre los requisitos para poder acceder a uno de estos inmuebles se encuentra el empadronamiento en Marbella, no disponer de otra vivienda en propiedad y la acreditación de ingresos mínimos y máximos en el marco de la normativa autonómica, ha recordado que el proyecto de San Pedro Alcántara cuenta con 42 unidades destinadas a jóvenes menores de 35 años con ingresos que no superen tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y otras 38 de régimen general, en este caso para familias con rentas de hasta 5,5 veces el Iprem. Igualmente, se reservan cuatro adaptadas para personas con movilidad reducida.

Muñoz ha remarcado además que se otorgarán ayudas directas para la compra de 10.000 euros por parte del Ayuntamiento y de 5.000 euros aportados por la Fundación Vimpyca, adjudicataria de su construcción, "lo que permite rebajar el precio de las viviendas en 15.000 euros". "Esta aportación supone un esfuerzo presupuestario de 840.000 euros por parte del Consistorio que repercute directamente en las familias del municipio", ha afirmado.

En concreto, las destinadas a jóvenes, con unos 97 metros cuadrados construidos, se sitúan en 170.000 euros tras la aplicación de las ayudas; las de régimen general, de 112 metros cuadrados, en 220.000 euros, y las adaptadas, de mayor superficie, en 236.000 euros. El proyecto contempla dos edificios residenciales de diseño moderno y sostenible con jardines y piscina comunitaria y todas las viviendas contarán con garaje y trastero.

La regidora ha subrayado que esta promoción, que ya se encuentra en ejecución, es una "gran oportunidad" para 84 familias del municipio, "que podrán acceder a una vivienda moderna y bien situada a precios ventajosos". Asimismo, ha incidido en que el sorteo se realizará "con absoluta transparencia y bajo la supervisión de los técnicos municipales, garantizando un proceso justo y abierto". En este punto, ha abundado en que en el registro municipal de demandantes hay un total de 3.207 inscritos (1.796 para el régimen joven), de los cuales más de un millar aún deben aportar distinta documentación.

En este sentido, ha aludido a iniciativas que ya están en marcha, como los 73 inmuebles de Nueva Andalucía, finalizados y cuyos adjudicatarios están completando los trámites para entrar a vivir; las 18 de alquiler en Huerta de Los Cristales, cuya entrega totalmente equipadas se prevé en los próximos meses; el proyecto de 25 viviendas en la zona de Arroyo Palomera y dos iniciativas más, con 170 unidades en San Pedro Alcántara y otras 230 Marbella, a lo que ha añadido el impulso a la construcción de alojamientos en alquiler a precio tasado y en suelos municipales en colaboración con la iniciativa privada.