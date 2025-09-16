Abogados Cristianos presenta denuncia por delito de odio por pintadas en el colegio Madre Asunción de Málaga

Pintada aparecida en la fachada de un colegio católico de Málaga capital. - ABOGADOS CRISTIANOS

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante un juzgado de instrucción de Málaga por las pintadas aparecidas en el colegio católico Madre Asunción de la capital malagueña en la madrugada del pasado 8 de septiembre.

Así lo han informado en una nota, en la que han indicado que en la fachada de la institución educativa aparecieron unos grafitis en los que se podía leer la frase 'Os quemaréis en el infierno' e insultos; acompañada de la palabra 'demonios' y el dibujo de una cruz esvástica.

La organización de juristas achaca a los autores un posible delito de odio del artículo 510 del Código Penal y ha pedido que se mande oficio a la Policía para que identifique a los presuntos responsables.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que este tipo de pintadas, "cargadas de odio y amenazas, son una muestra clara de la cristianofobia que está creciendo en España".

"Es urgente que las autoridades no normalicen estos hechos y actúen con contundencia para proteger la libertad religiosa", ha concluido.