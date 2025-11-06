Abren investigación tras localizar a una persona herida de bala en un coche en Marbella (Málaga)

Archivo - Imagen de un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras localizar en la noche de este pasado miércoles a una persona herida de bala en un coche en Marbella (Málaga).

Así lo han confirmado fuentes policiales, quienes han precisado que fue una patrulla la que localizó la pasada noche un vehículo con dos ocupantes en su interior.

Uno de los pasajeros presentaba una herida de arma de fuego en una pierna y no se teme por su vida; aunque el herido fue evacuado a un hospital de la localidad.

A raíz de esto, hay abierta una investigación para el total esclarecimiento de los hechos, sin que consten detenciones por el momento, según han indicado las mismas fuentes.