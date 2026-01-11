Academia Gastronómica de Málaga otorga ocho premios en su gala de 2025 para "valorar el talento y esfuerzo del sector"

Galardonados con los premios 2025 por la Academia Gastronómica de Málaga - ACADEMIA GASTRONÓMICA DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gran Hotel Miramar ha acogido la Gala Anual de la Academia Gastronómica de Málaga donde se ha reconocido a los mejores restaurantes y profesionales de toda la provincia en su Entrega de Premios 2025. En total, fueron ocho los galardones entregados por la institución malagueña a diferentes figuras como cocineros, jefes de sala o restaurantes de toda la provincia.

Así, el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manolo Tornay, ha señalado durante la entrega de premios que "con nuestros Premios Anuales queremos, en primer lugar, poner en valor el talento de los profesionales del sector gastronómico malagueño y reconocer el enorme esfuerzo que realizan a diario", según ha selado la Academia en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, ha añadido que "Málaga se ha consolidado como una referencia gastronómica a nivel nacional e internacional gracias a personas y entidades como las que reconocemos en nuestra Gala Anual, empresarios, profesionales e instituciones que trabajan cada día por defender la excelencia de nuestra gastronomía, aunando técnica, compromiso con la calidad, pasión por el oficio y capacidad para generar riqueza y empleo". Además, ha querido también agradecer el apoyo y patrocinio de Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Les Roches Marbella, Sabor a Málaga y la Diputación de Málaga; así como la colaboración de Gran Hotel Miramar, One2One, Picking Málaga y Jonas Tofterup, Master of Wine.

El acto, que fue dirigido por Tornay, contó también con la presencia y participación, entre otras autoridades del Consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; la teniente de alcalde Delegada de Innovación y Digitalización del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo; la Vicepresidenta cuarta de la Diputación Provincial de Málaga, Francisca Caracuel y la Directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua.

Entre los premiados, el Premio José Luis Barrionuevo al Mejor Restaurante ha recaído en Restaurante El Puerto, de Casabermeja dirigido por Juan Jesús y José Francisco Fernández, hijos del fundador Juan Férnandez, que puso en marcha el restaurante en 1990.

La carta incluye platos clásicos de tradición costera malagueña que elaboran "de manera sencilla, respetando el producto, como su excelente fritura, pescados frescos a la sal o a la plancha, así como sus mariscos".

El Premio Paul Schiff al Mejor Cocinero ha correspondido a Víctor Hierrezuelo responsable de la cocina de El Chiringuito, en Sedella, en plena Axarquía malagueña.

Su formación en "casas de referencia como Arzak, Bardal o Dama Juana se refleja en una cocina que dialoga entre lo tradicional y lo contemporáneo", tal y como ha señalado el citado comunicado.

El Premio Santiago Domínguez al Mejor Restaurante de Cocina Tradicional ha recaído en el Mesón de Andrés, de Fuengirola, que se trata de un establecimiento familiar que ofrece una cocina tradicional con una sutil puesta al día, pero siempre apostando por la máxima calidad en cuanto a producto.

El Premio Enrique Mapelli a la Crítica y Difusión Nacional ha sido para El Yerno, por "su extraordinaria labor en la proyección de la gastronomía malagueña, tanto dentro como fuera de nuestra provincia, así como por su contribución constante a la visibilidad del talento local, de los productos de nuestra tierra y de los valores que definen la cocina de Málaga, lo que lo convierte en imprescindible para quienes visitan nuestra provincia".

Manolo Alba, de Hermanos Alba, ha sido distinguido con el Premio Antonio Espinosa a una vida dedicada al turismo y la gastronomía. Manolo fundó junto a sus hermanos en los años 80 la marisquería familiar Hermanos Alba en Cerrado de Calderón, que en el año 2015 se trasladó a El Palo.

En 2024, Hermanos Alba ganó el premio a la Mejor Fritura de Boquerones en la I Edición del Concurso de Fritura Malagueña que organiza la Academia Gastronómica de Málaga.

El Premio Antonio García del Valle al Mejor Merendero-Chiringuito es para La Taberna del Puerto, situado en el puerto deportivo de El Candado.

En el apartado de mejores profesionales, Marco Trujillo ha sido merecedor del Premio Conde Rudi a la Mejor Sala.

Por último, el Premio Sabor a Málaga al Mejor Producto o Productor, en su segunda edición, ha ido a parar a Maychoco, "pequeño taller artesano de chocolate enclavado en la Costa del Sol, concretamente en Benajarafe".

De esta manera, la Academia Gastronómica de Málaga es "la institución decana de toda España", tal y como ha subrayado. Cada año, "no sólo entrega estos reconocimientos en el ámbito provincial, sino que suma grandes personalidades al cuadro de académicos para continuar con la puesta en valor de toda la gastronomía malagueña".