El accidente de un camión deja un herido trasladado al hospital y un corte de tráfico en la A-7 en Málaga

MÁLAGA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El accidente de un camión ha provocado este jueves, 2 de abril, un corte de tráfico en la autovía A-7, a la altura del kilómetro 988, en Verdiales (Málaga), y ha dejado a una persona herida que ha sido evacuada al Hospital Regional Universitario de Málaga.

Según han explicado a Europa Press fuentes del servicio 112, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, sobre la 1,20 hora de la madrugada de este jueves se recibía un aviso que alertaba del vuelco de un tráiler en la citada autovía.

Desde la sala coordinadora se activó entonces a la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico, a Bomberos, servicios sanitarios y mantenimiento de la vía, según han explicado las mismas fuentes, que han aclarado que el conductor herido no estaba atrapado en el interior del vehículo, si bien ha resultado herido en este accidente y ha sido evacuado al Hospital Regional de Málaga.

Como consecuencia de este siniestro, se ha producido un corte total de la circulación en la A-7 a la altura del kilómetro 988. La Dirección General de Tráfico (DGT) explica en su página web que se ha habilitado un desvío por la salida 989 hacia la rotonda de Puerto de la Torre.