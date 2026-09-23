Un acertante de la Bonoloto gana más de un millón de euros en Málaga capital

Archivo - Una Administración de Loterías en imagen de archivo. - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de Málaga capital ha ganado este miércoles un premio de 1.173.384 euros al ser el único acertante de Primera Categoría (seis aciertos) en el sorteo de la Bonoloto.

Según expone el boletín oficial de Loterías y Apuestas del Estado, consultado por Europa Press, el boleto ganador ha sido validado en la Administración de Loterías número 6 de la capital malagueña, situada en la calle Cuarteles, 28-32.

La combinación ganadora del sorteo celebrado este miércoles, 23 de septiembre, ha estado formada por los números 11, 23, 28, 34, 37 y 46. El número complementario ha sido el 30 y el reintegro, el 3. La recaudación total del sorteo ha ascendido a 2.602.853 euros.