Activada la convocatoria de ayudas 'MálagaCrea' 2026 para impulsar el talento de jóvenes artistas

La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, informa acerca de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una nueva convocatoria de las muestras culturales 'MálagaCrea', promovido por el Área de Juventud, con el objetivo de promocionar la cultura y el arte creado por jóvenes malagueños, facilitar los canales de expresión de sus obras y fomentar la participación de artistas y colectivos juveniles.

El programa 'MálagaCrea' impulsa la innovación, la creatividad y la originalidad en los campos artísticos de las artes visuales, artes escénicas, cómic, moda, cortometrajes, gastronomía, músicas actuales, literatura, música clásica y videojuegos.

La convocatoria está dirigía a jóvenes entre 15 y 35 años que hayan nacido, residan, estudien o trabajen en Málaga y conlleva una aportación municipal que este año se amplía hasta los 44.600 euros, 5.000 más que la convocatoria del año pasado.

Las solicitudes para participar en la convocatoria estarán disponibles próximamente en la web de Juventud, www.juventud.malaga.eu, en el apartado 'Ayudas y Premios'. El plazo para su presentación comenzará al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES CONFORME AL EDIL

Por otro lado, han dado el visto bueno a la actualización del plan cuatrienal de inversiones de conformidad al desarrollo del programa europeo 'Plan de Actuación Integrado de Entidades Locales' (Edil), aprobado para la ciudad de Málaga.

En concreto, se procede a actualizar los porcentajes de gastos plurianuales de varias inversiones incluidas en este proyecto denominado 'Conecta_Málaga', quedando de la siguiente forma: obras de dependencias municipales, Salita del mercado, para sala de exposiciones (134.502,56 euros en 2026 y 403.507,69 euros en 2027); renovación urbana de calle Ollerías y plaza Pepe Mena (925.781,73 en 2026); renovación urbana de Cruz del Humilladero (739.231,99 euros en 2026 y 1.108.847,98 euros en 2027); regeneración infraestructuras sociales en García Grana (431.736,18 euros); y regeneración urbana Las Flores y Ciudad Jardín (305.978,75 euros en 2026 y 917.936,37 euros en 2027),

También renovación urbana entorno mercado de Salamanca (1.913.407,71 euros en 2027 y 956.703,86 euros en 2028); rehabilitación Ceper de Capuchinos (1.170.252,64 euros en 2026 y 558.406,31 euros en 2027); rehabilitación pabellón el Ejido para la Orquesta Filarmónica de Málaga, fase 2-3 de las obras (537.094,40 euros en 2026 y 1.484.548,51 euros en 2027); solución informática para desarrollo de app Málaga joven (52.402,44 euros); y obras en San Miguel (658.364,04 euros en 2026 y 1.972.337,19 euros en 2027).

En este punto, han recordado que el Ayuntamiento de Málaga ha obtenido un importe de 11.948.905 euros de fondos Feder para el plan 'Conecta_Málaga' de regeneración y dinamización de tres ámbitos: Centro-Norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero. Se trata del importe máximo que finalmente se ha concedido dentro de la categoría de grandes ciudades en Andalucía.

Este proyecto se presentó a la convocatoria de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (Edil), en el marco del desarrollo urbano sostenible, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para el periodo de programación 2021-2027. El Ayuntamiento presentó una propuesta que contemplaba un presupuesto de 20 millones de euros (para su financiación en un 85% con Feder y 15% de aportación municipal) de acuerdo con las previsiones iniciales de la convocatoria.

No obstante, una vez conocido el importe concedido, el Consistorio tiene previsto desplegar las actuaciones previstas en el plan para conseguir de esta forma más fondos europeos por sobreejecución. Además, las actuaciones recogidas en el plan suponen una inversión total de 30 millones de euros, con una aportación adicional del Consistorio de 10 millones de euros.

PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

Por otro lado, han aprobado la participación del Ayuntamiento en la convocatoria de subvenciones en materia de turismo dirigidas a la recuperación medioambiental y al uso sostenible de las playas del litoral andaluz para el ejercicio 2026, en el marco de la Intervención AND6872_01 del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac 2023-2027).

La convocatoria está cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y en un 15% por la Junta de Andalucía. En el caso de Málaga, como municipio de más de 100.000 habitantes, la ayuda prevista permite financiar hasta el 70% del coste subvencionable, y asumiendo el Ayuntamiento el 30% restante con fondos propios.

El proyecto presentado cuenta con un presupuesto total de 649.716,62 euros, de los que se solicita una subvención de 454.801,63 euros (70%), mientras que la aportación municipal asciende a 194.914,99 euros (30%), distribuida en las anualidades 2026 y 2027.

Las actuaciones previstas se desarrollarán en el litoral del municipio, concretamente en las playas de San Julián, Guadalmar, Peñón del Cuervo y La Araña, y serán ejecutadas por el Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas y por Limasam. La intervención combina dos líneas complementarias.

Por un lado, se reforzará la seguridad en las zonas de baño mediante la instalación de seis nuevas torres de vigilancia, ampliando la cobertura. Por otro, se modernizarán los medios destinados a la limpieza y gestión de residuos con la incorporación de un tractor con horca, cuatro contenedores de 20 metros cúbicos y dos recolectores compactadores 4x4, optimizando así las labores de mantenimiento y conservación de las playas.

RÉGIMEN DE HORARIO REDUCIDO DE TERRAZAS EN ZONA ZAS

Igualmente, la junta de gobierno local ha aprobado, como cada año y conforme a normativa, la excepción al régimen de horario reducido de terrazas en entornos declarados como ZAS (Zonas Acústicamente Saturadas) para determinados días, a petición de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos).

Así, para los distritos Centro y Teatinos, se autoriza la ampliación del horario desde las 00.00 horas los días 28 de febrero y 1 de marzo por la festividad del Día de Andalucía; 1, 2 y 3 de mayo por el puente del 1 de mayo; 16 y 17 de mayo, por la celebración de la Noche en Blanco; 10, 11 y 12 de octubre, por el puente del Día de la Hispanidad; 1 y 2 de noviembre, por el puente del Día de Todos los Santos; y 5, 6, 7 y 8 de diciembre, por el puente del Día de Constitución y de la Inmaculada, así como 12, 13, 19 y 20 de diciembre, por distintas celebraciones de Navidad.

Por su lado, en el distrito Carretera de Cádiz, la ampliación se aplicará exclusivamente para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre y 12, 13, 19 y 20 de diciembre. En todo caso, los establecimientos deberán cumplir estrictamente las condiciones de ocupación autorizadas y la normativa vigente en materia acústica y de vía pública, sin superar en ningún caso las 02.00 horas para la expedición de bebidas y comidas en terraza que deberán estar completamente desalojadas y recogidas en el plazo máximo de 30 minutos desde el límite horario.

EXPOSITOR DEL AYUNTAMIENTO EN LA ITB

Por último, han acordado el arrendamiento del espacio necesario para la instalación del expositor del Ayuntamiento de Málaga en la feria de turismo ITB de Berlín en su edición 2026. La contratación se lleva a cabo con el arrendador del espacio y proveedor de los servicios feriales Messe Berlin GmbH. Messe Berlin GmbH, por un importe total de importe total de 10.109,26 euros (IVA incluido).

Incluye el alquiler de un espacio de 25 metros cuadrados para el stand, así como servicios feriales como paquetes de comunicación para el expositor principal y para cuatro coexpositores, entre otros.