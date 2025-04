El actor Antonio Banderas: "La Semana Santa es pueblo"

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor malagueño Antonio Banderas ha asegurado que "la Semana Santa es pueblo; está clarísimo, si no existe ese pueblo no hay Semana Santa".

En declaraciones a los periodistas, antes de disfrutar del traslado del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas de la Congregación de Mena de Málaga, Banderas ha admitido que ahora es más difícil moverse por Málaga para ver la Semana Santa por las sillas y el recorrido oficial, pero ha indicado que cuando se habla de privatización de la Semana Santa "es una confusión, porque lo que ha pasado es poner mucho acento en la seguridad".

Así, ha señalado que "tenemos todos que hacer un pequeño esfuerzo para entender que hay que tener calles de evacuación, pasos controlados" y ha apuntado que "los malagueños somos muy anárquicos, nos gusta movernos como nos da la gana a nosotros, entonces lo criticamos".

"Yo soy el primero que cuando voy a pasar por un paso y lo que tengo que hacer, a lo mejor, es tirar de mi nombre, es muy feo, porque a lo mejor va mi hermano, que no lo conocen tanto, y no lo dejan de pasar. Entonces es injusto, lo reconozco", ha manifestado el actor, quien ha indicado que cuando termina el recorrido oficial se echa "a la calle, porque a mí donde me gusta ver las procesiones es en la calle, con la gente".

"Soy un cofrade, a mí lo que me interesa, entre otras cosas, también de la Semana Santa, es el capirote, que me mete en estado de ciudadano raso", ha expresado Banderas, quien ha asegurado que "el Jueves Santo siempre ha sido el día grande de la ciudad", recordando que cuando era niño se subía al Puente de los Alemanes con su hermano "porque para nosotros era un día grande".

Sobre el traslado del Cristo de la Buena Muerte de Málaga, ha dicho que es un acto que "tiene un valor emocional y si me permiten también teatral en el mejor sentido de la palabra, no de la actuación falsa sino de la actuación verdadera del cuerpo de legionarios que desde hace ya casi 100 años creo que está muy unido a la ciudad de Málaga".

Se ha mostrado "muy contento de volver a mis tradiciones, a mi casa". "A parte de otras consideraciones, la Semana Santa para mí es reunirme con mi ciudad y conmigo mismo; es volver a lo que yo he sido toda mi vida. Es el no permitirme volar por ahí a ser otra cosa", ha asegurado Banderas, quien se ha reivindicado, como siempre, "malagueño".

Así, ha explicado que "por ejemplo, chavales que venían en el trono de la Virgen de Lágrimas de favor el Domingo de Ramos son los hijos y a veces incluso los nietos ya de todos mis amigos, los amigos con los que yo he jugado en la calle de toda la vida". "Y ese volver a lo que es uno es muy importante para mí", ha apostillado.

Ha defendido la labor social de las cofradías y la importancia de la solidaridad que desarrollan estas instituciones, que "en las que detrás del oro repujado, de los mantos bordados, de la cera, de las flores, de todo lo que conlleva los cortejos procesionales, hay una labor más invisible, pero muy hermosa que se desarrolla durante todo el año".

En este punto, ha explicado el trabajo que en este sentido desarrolla la fundación que preside llamada Lágrimas y Favores que se ocupa de la cultura, la solidaridad y la educación colaborando con distintos proyectos. "Y esto estoy hablando de una cofradía, imagina que somos 42 cofradías en Málaga con sus bolsas de caridad y muy bien articuladas en los barrios, que saben perfectamente cuáles son sus problemas, sus necesidades, mejor que nadie", ha dicho. "Esa es la Semana Santa válida del siglo XXI, las tres S que llamo yo, la Semana Santa Solidaria", ha apostillado el actor.