Acusados miembros de un grupo dedicado desde Málaga a compraventa de vehículos de alta gama robados

Archivo - Fachada Ciudad de la Justicia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha formulado acusación contra varios presuntos miembros de una organización criminal que supuestamente se dedicaba a la compraventa de vehículos de alta gama que habían sido previamente robados tanto en España como en el exterior. Así, hay seis procesados.

La investigación se llevó a cabo entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 por el Grupo Udyco Costa del Sol sobre un presunto entramado delictivo dedicado a adquirir con ánimo de lucro vehículos de alta gama que los propios miembros de la asociación conseguían, a través de terceras personas, "con pleno conocimiento de que procedían de infracciones penales contra el patrimonio".

Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, en el caso de los vehículos procedentes de sustracciones realizadas en el extranjero, los procesados los adquirían a través de un investigado, que está en paradero desconocido, quien utilizaba una sociedad sin actividad de la que era gerente y propietario, con sede en Bulgaria.

El fin era, dice la acusación pública, matricular en dicho país vehículos sustraídos en Europa, mediante la confección de "documentos inauténticos finlandeses". Con posterioridad, dichos automóviles eran introducidos "de esta forma mendaz en el mercado, registrados" y "se ponían a disposición de la estructura configurada por los procesados en España para que los ofertaran a terceros".

El escrito del ministerio fiscal detalla que una vez que los coches estaban en poder de los procesados eran trasladados a dos naves de un polígono de Málaga que "el principal director del entramado criminal tenía alquiladas a nombre de una empresa", donde presuntamente se sustituían las placas de matrícula por otras, "bien dobladas o inauténticas".

A veces también se modificaba el número del bastidor, señala la Fiscalía, que apunta que "los automóviles permanecían almacenados en dichos inmuebles hasta que los componentes de la asociación delictiva los trasladaban a otros puntos geográficos para ser entregados a sus compradores".

Los seguimientos policiales permitieron identificar a los procesados como supuestos integrantes de esta red, "en la que cada uno desarrollaba un cometido específico", dice el fiscal, quien señala que en las vigilancias de las naves, los investigadores comprobaron "el ilícito fin al que estaban destinadas".

Así, los agentes registraron estas naves, de donde intervinieron vehículos que constaban robados. Asimismo, también registraron las viviendas de los acusados, donde encontraron elevadas cantidades de dinero y en una de ellas, numerosas armas de fuego, como una pistola ametralladora o un fusil de asalto, que no estaba dispuesto para el uso.

Por estos hechos, se acusa a tres hombres y a tres mujeres por delitos de pertenencia a grupo criminal, receptación, falsedad. A dos de los procesados también se les acusa por delitos de depósito de armas de guerra y de tenencia ilícita de armas. El juicio se celebrará en la Sección Segunda de Málaga.