Ada Capital, el nuevo club de inversión de Málaga que financiará 30 startups andaluzas y lideradas por mujeres

Ada Capital. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga, Inception Women Lab y Banclubs han presentado la iniciativa Ada Capital, un club privado de inversión en startups que tiene como objetivo canalizar capital hacia 30 proyectos innovadores y escalables, con especial atención a iniciativas lideradas por mujeres y con foco en Andalucía, Ceuta y Melilla.

El club de inversión, impulsado por el Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, aspira a reunir a más de 40 socios y alcanzar una capitalización de entre dos y cuatro millones de euros, que se desembolsarían durante cuatro años.

El ticket mínimo de participación, ha informado el Ayuntamiento de Málaga a través de una nota, será de 50.000 euros, a razón de 12.500 euros anuales.

Por su parte, Ada Capital prevé invertir en más de 30 startups seleccionadas entre 2.000 proyectos analizados. El horizonte contempla cuatro años de inversión y seis de desinversión, mientras que la previsión es que el club invierta en unas ocho startups al año a partir de 2027.

El Consistorio ha informado de que el club se constituirá durante el último trimestre de 2026 y comenzará a operar a continuación. Su actividad se articulará a través de comités de inversión, con una previsión de celebrar entre ocho y diez al año, en los que se presentarán dos startups ante los socios.

El primer comité tendrá lugar el próximo 10 de diciembre durante Winter Invest, el principal encuentro de inversión del Polo Nacional de Contenidos Digitales.

La iniciativa está dirigida a empresarios, profesionales autónomos, directivos, 'family offices' y exemprendedores con capacidad financiera para asumir el riesgo asociado a este tipo de operaciones y con un horizonte de inversión a largo plazo.

El lanzamiento de Ada Capital se ha presentado en la Incubadora de Alta Tecnología en Metaverso (IAT Metaverso), ubicada en el complejo municipal de la Tabacalera, Málaga, en una jornada que ha reunido a cerca de 60 inversores, empresarios, profesionales y representantes del ecosistema emprendedor.

El acto ha contado con la participación de la concejala delegada de Innovación del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo; el cofundador y presidente de BAnCLUBS, Nacho Alonso; la presidenta de Ada Capital y representante de Inception Women Lab, Luciana Patiño, y Cecilia Calonico, de Women in Tech.