Adelante aboga por evitar enfrentamientos entre la clase trabajadora y aspira a "tener voz propia" en el Congreso

La candidata al Congreso de Adelante Andalucía por Málaga, Ana Jiménez; el segundo de la lista, Jesús Acosta; la candidata al Senado, Verónica Carrillo, y el parlamentario andaluz Luis Rodrigo, en Casares (Málaga). - ADELANTE ANDALUCÍA

CASARES (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

Un centenar de militantes y simpatizantes de Adelante Andalucía se han reunido en Casares (Málaga), el pueblo natal de Blas Infante, para el acto de campaña 'Volver a ser lo que somos'. La candidata al Congreso por Málaga, Ana Jiménez; el segundo de la lista, Jesús Acosta; la candidata al Senado, Verónica Carrillo, y el parlamentario andaluz Luis Rodrigo han rendido homenaje a Blas Infante y han manifestado que muchas de sus ideas siguen vigentes actualmente.

"Que frases escritas hace 105 años sean tan vigentes en 2026 debe hacernos pensar. El tiempo le da cada vez una dimensión mayor a la figura de Blas Infante como pensador, también por eso es un referente para la mayoría de las personas trabajadoras", ha explicado Jiménez, según ha detallado la formación a través de una nota.

"Aunque hay grupos políticos que pretenden que sea un símbolo vacío de contenido reivindicativo, sólo hay que acercarse un poco a su obra para ver que hay perspectivas muy adelantadas a su tiempo. Muchas están en nuestro programa, otras están adaptadas y es evidente que su inspiración impregna nuestro viaje al Congreso", ha precisado.

Jiménez ha destacado la importancia de mirar arriba en vez de al lado a la hora de formular las reivindicaciones para el territorio andaluz. "Nosotras no vamos a hacer que la clase trabajadora se enfrente unos con otros. Nosotras lo que queremos es tener una voz propia para poder llevar nuestros reclamos al Congreso", ha concluido Jiménez.

Al hilo, la candidata al Congreso por Málaga ha criticado la manipulación que la extrema derecha está realizando con sus mensajes de odio y miedo. "Todos estamos viendo cómo la extrema derecha se está apropiando de la gente con sus mensajes de odio y sus mensajes de miedo. Aprovechando que la gente no se siente escuchada, lo que hacen simplemente es adueñarse de esa gente y llevar el mensaje de odio a todos lados", ha indicado.

Además, la formación andalucista de izquierdas ha invitado a las personas presentes en el acto a conocer el recién estrenado programa de Adelante Andalucía para el 29 de noviembre en el que se puede buscar de "manera exhaustiva" las propuestas para cada territorio y problema, además de interaccionar con las principales temáticas y preocupaciones de las andaluzas.

En suma, Adelante Andalucía ha resaltado el "momento histórico" que se está viviendo, llevando una voz propia andaluza al Congreso de los Diputados para defender a un territorio vive "con un déficit de infraestructuras enorme, tiene cifras intolerables de paro y el acceso a la vivienda está vedado para la mayoría de su población".