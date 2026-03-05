Adelante Andalucía critica "esperas de 63 horas" en el Clínico de Málaga y preguntará en Parlamento por su saturación

El líder y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y el candidato de la formación andalucista por la provincia de Málaga, Luis Rodrigo, en rueda de prensa en la capital de la Costa del Sol. - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este jueves en Málaga capìtal junto al candidato de la formación por la provincia, Luis Rodrigo, la que ha considerado "insostenible situación sanitaria que está sufriendo la ciudad por el colapso en el Clínico".

En rueda de prensa, García se ha hecho eco de las quejas de la Junta de Personal del Hospital y ha criticado públicamente que en estos momentos en urgencias los pacientes estén esperando "hasta 63 horas para que te atiendan"

"Lo está diciendo la Junta de Personal del Hospital. Está diciendo que hay pacientes graves esperando en un sillón, están diciendo que hay pacientes que tienen un infarto que están esperando en un sillón, que no hay más camas, que hay un auténtico bloqueo, saturación y que no se pueden derivar a más pacientes y que si llega un paciente al clínico en Málaga, tiene el riesgo de esperar hasta 63 horas a que te atiendan", ha explicado el portavoz de Adelante, que ha tachado de "auténtica barbaridad" la situación.

Los representantes de la formación andalucista también han criticado "que haya un área entera que esté cerrada debido a la falta de personal" y han señalado directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como "culpable" de la situación: "Hace dos días estuvo en la provincia de Málaga inaugurando nuevos edificios. Lo que debería hacer es pasarse para hablar con los profesionales sanitarios, que están diciendo que no pueden más y que está muy bien construir un nuevo hospital en Málaga y poner la primera piedra y la segunda y la tercera..., pero está mejor dotarlo de personal".

Por último desde Adelante han anunciado que la próxima semana llevarán al Parlamento la situación del Clínico de Málaga, del que han insistido que está "abandonado frente a tantas inauguraciones de instalaciones sanitarias": "Lo que tienen que hacer es dotarlas de personal y cuidarlo; nadie debería estar en Andalucía esperando 63 horas a que te atiendan en las urgencias de un hospital".