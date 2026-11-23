La candidata al Congreso de los Diputados por Adelante Andalucía Málaga, Ana Jiménez - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso de los Diputados por Adelante Andalucía Málaga, Ana Jiménez, ha incidido este lunes en que "las empresas turísticas tributen aquí, donde desarrollan su actividad y obtienen el beneficio".

Así lo ha señalado Jiménez, que ha arrancado el último lunes de campaña electoral para las elecciones del 29N junto a vecinas en la localidad malagueña de Fuengirola, ciudad en la que vive y milita.

Jiménez ha lanzado un mensaje de apoyo a las trabajadoras del sector turístico, que "soportan unas condiciones de vida y unos sueldos que no les permiten vivir con tranquilidad a pesar de su gran esfuerzo".

"Fuengirola bate récords turísticos cada año, los hoteles se llenan, al empresas obtienen muchísimos beneficios y sin embargo demasiada de esa riqueza se marcha fuera y no mejora la vida de quienes sostienen cada día ese turismo", ha explicado la candidata que propuso parte del programa de Adelante Andalucía: "Que las empresas turísticas tributen aquí, donde desarrollan su actividad y obtienen el beneficio".

Ha añadido que "el objetivo es que la riqueza revierta en vivienda, transportes y servicios públicos. Que llegue a las camareras de pisos, personal de hoteles y restaurantes, limpiadoras, cocineras, guías turísticos y a toda la gente que mantiene el turismo con su esfuerzo diario", ha explicado y ha agregado que defienden "salarios dignos, estabilidad laboral, cumplimiento de los convenios y el fin de las externalizaciones abusivas".

Por otro lado, ha incidido en que "en una zona donde el turismo es el centro de atención y la población convive con grandes masas de visitantes y también de habitantes extranjeros, el problema de la masificación se hace especialmente visible para las vecinas de Fuengirola".

"Faltan muchas zonas verdes en la ciudad, concentra más de 85.000 personas en muy poco espacio, supera los 8,200 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las mayores densidades de población de Andalucía y España", ha dicho y ha añadido que "el territorio está prácticamente urbanizado por completo".

Por eso, ha continuado, "cada espacio disponible es importante, no podemos seguir construyendo sin planificar, en especial cuando buena parte de las nuevas viviendas se destinan a lujo o alquiler turístico y no resuelven las necesidades de quienes viven aquí y sostienen la ciudad".

"Necesitamos más VPO pero también más árboles, parques, zonas de sombra o refugios contra el calor. Vivienda y zonas verdes no compiten, ambas son necesarias. Pensamos un urbanismo para la vida de la gente normal, Fuengirola no necesita más cemento y sí espacios para vivir, encontrarnos y cuidar nuestra salud", ha concluido Jiménez, que quiere llevar estas propuestas al Congreso de los Diputados después del 29N.