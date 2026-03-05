Adelante Andalucía lleva al Parlamento los últimos datos de la crisis de la vivienda en Málaga

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y el candidato de Adelante por la provincia de Málaga, Luis Rodrigo, frente al antiguo edificio de Correos. - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este jueves en Málaga capital la situación de crisis de la vivienda que vive la ciudad y ha anunciado que su grupo llevará al Parlamento una pregunta destinada a la consejera del ramo.

García ha comparecido en rueda de prensa junto al candidato de Adelante por la provincia, Luis Rodrigo, en un lugar que la formación ha calificado de simbólico: "El antiguo edificio de Correos que en lugar de dedicarse a vivienda se ha vendido para convertirse en un hotel de lujo".

García ha anunciado que su grupo parlamentario han registrado una pregunta específica a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, "para que en el próximo pleno responda concretamente sobre los problemas de vivienda que sufre Málaga".

El portavoz de Adelante se ha hecho eco de los datos del informe Foesa publicado este pasado jueves y donde, según señala, se dice que "280.000 malagueños y malagueñas dejaron de comprar medicamentos para pagar la vivienda; nos parece espeluznante este dato"

Desde la formación andalucista consideran que esta situación de subida de precios ocurre cuando en materia de vivienda se deja al libre albedrío de los fondos de inversión y la especulación. "Los datos del precio de la vivienda en la provincia de Málaga son brutales, un piso de 80 metros cuadrados cuesta 1.300 euros al mes el alquiler de media", ha dicho García.

Otros de los datos que ha destacado el líder de Adelante es la subida de un 6% de media de los precios del alquiler en la provincia de Málaga, lo que la convierte en una de las provincias donde el alquiler está más caro. Además, ha añadido que también la compra es insostenible: "Más de 4.200 euros el metro cuadrado de compra y en el último año se han entregado dos VPO en Málaga"

"Por tanto, la situación es de dejadez por parte de todas las Administraciones. Es una situación simplemente en la que se ve la vivienda como un negocio para especular, como un negocio para enriquecer a unos cuantos y esto tiene que acabar" ha apuntado el portavoz.

Por este motivo desde Adelante Andalucía llevarán el asunto al Parlamento andaluz la próxima semana "para presionar" para que se regule por ley el precio del alquiler y la promoción de vivienda pública: "Hace falta promover la vivienda pública, hace falta que las 640.000 viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión que hay a nivel de Andalucía se pongan en alquiler accesible a la gente" ha concluido José Ignacio García.