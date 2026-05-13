Adelante Andalucía pide la paralización del proyecto de biogás en La Joya en Antequera

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo, con vecinos afectados por macroplantas de biogás en la comarca de Antequera - ADELANTE ANDALUCÍA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo, ha pedido la paralización "del proyecto de macroplantas de biogás en la zona de La Joya, en la comarca de Antequera".

Rodrigo, tras reunirse con los vecinos afectados por la iniciativa y escuchar sus inquietudes, ha alertado de que la gente de la zona "se va a tener que marchar del pueblo" y ha criticado que este proyecto "no pinta nada en una zona singular y de alto valor ecológico y paisajístico como esa".

"Va a afectar más un área con infraestructuras en pésimas condiciones y va a alterar para siempre un ecosistema muy valioso", ha expresado Rodrigo.

Además, para el candidato andalucista se trata de un proyecto "sin un impacto económico real", lo que constituye un caso de "colonialismo energético", ha añadido.

Asimismo, ha detallado que, además del proyecto de biogás, en la comarca también hay planteadas "dos infraestructuras de hidrógeno, que también cuentan con una importante oposición vecinal".

"Estamos hablando de acaparar suelo que actualmente se dedica a la agricultura, al campo andaluz, para al final engordar los bolsillos de grandes empresas energéticas que vienen de fuera y no van a dejar riqueza ni a generar empleo para el pueblo", ha incidido Rodrigo.

Por último, ha definido la posición de Adelante Andalucía como "radicalmente opuesta" a la iniciativa: "Tenemos claro que no queremos trastocar el medio ambiente, tampoco queremos alterar la vida que se lleva en estos pueblos y con la que sus vecinos y vecinas están felices, y no vamos a ser partícipes de que se nos robe el sol, el viento y la tierra", ha concluido.

