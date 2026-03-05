Adelante desea que "se llegue hasta el final" con el accidente de Adamuz y se evite que PP y PSOE "metan mano"

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha reclamado este jueves que "se llegue hasta el final" sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ante la posible personación de la Junta de Andalucía en las diligencias abiertas en un juzgado de Montoro ha expresado su deseo de que "ningún partido, ni PP ni PSOE, metan mano en este asunto".

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, donde ha abordado asuntos sobre la situación de la sanidad y la vivienda, García, con la premisa de que "ningún partido político meta mano en la investigación", ha pedido "que se deje a los técnicos investigar hasta el final" porque de esa forma se impediría que "ningún partido intente manipular nada".

Ha demandado esa investigación sin freno, "caiga quien caiga", para apuntar entonces hacia figuras como "los responsables políticos", así como "los responsables de las empresas, sus contratas", por cuanto ha advertido de que éstas "tenían la responsabilidad de arreglar ese tramo y de mantener ese tramo y de la seguridad de ese tramo".

"Que caiga quien tenga que caer y que se llegue hasta el fondo de la situación", ha seguido argumentando el dirigente de Adelante Andalucía, quien ha reclamado que "nadie se dedique a tapar lo que ha costado la vida de muchos andaluces".

El candidato de Adelante a la Junta ha recordado que se pusieron en contacto con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para plantear una iniciativa al Parlamento Europeo por cuanto ha recordado el precedente que se vivió en España en 2013 con el descarrilamiento de un tren Alvia en Angrois y la experiencia cosechada entonces, sobre todo en cuanto al diagnóstico de la Comisión Europea de que "la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) no tiene los medios suficientes para ser independientes".

"Por eso lo hemos llevado otra vez alertando a la Comisión Europea de la situación que se mantiene exactamente igual que en 2013", ha apuntado José Ignacio García, quien ha esgrimido la realidad de que "la CIAF no tiene presupuesto ni suficiente personal para investigar", como podría repetirse en el caso de Adamuz, además de la necesidad de "modificar el sistema de investigación de accidentes para garantizar su independencia", como demandaron en su momento las instituciones comunitarias.