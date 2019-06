Adelante Málaga lamenta "la falta de avances" en la ampliación del metro al PTA

Publicado 04/06/2019 14:30:45 CET

MÁLAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Málaga, confluencia de IU y Podemos, ha criticado este martes "la falta de avances" en la ampliación de la línea 2 del metro de Málaga para que llegue hasta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

"Después de la urgencia con la que planteaba este asunto el Partido Popular cuando estaba en la oposición resulta sorprendente que no se haya incluido ni un solo euro para realizar los estudios previos de esta infraestructura en los presupuestos de 2019", ha señalado el concejal electo de la formación, Eduardo Zorrilla.

Ha recordado, en este punto, que durante la campaña electoral de las elecciones andaluzas el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "insistió en la urgencia de esta actuación, que fue una de las grandes promesas para esta legislatura".

Es más, ha continuado Zorrilla, "el PP llegó a presentar una moción en 2015, que fue apoyada por Podemos y una enmienda a los presupuestos andaluces de 2018 para que se iniciaran los trabajos", precisando, además, que "por entonces los 'populares' instaban a la Junta a iniciar los estudios previos de manera inmediata".

"Por eso no tiene sentido que ahora presenten unos presupuestos en los que no se contempla ninguna partida y que lo justifiquen diciendo que primero hay que acabar el trazado a la Alameda", ha incidido Zorrilla, que ha señalado que la consejería de Fomento "ha llegado a plantear seis alternativas de recorridos para llevar el trazado del suburbano hasta Campanillas y el PTA pero estos trabajos no tendrán continuidad este año si no hay fondos".

A juicio la concejala electa de la formación Paqui Macias, "nos han engañado porque donde realmente se tiene que ver el compromiso es en los presupuestos", por lo que ha pedido a Fomento y al Ayuntamiento de Málaga "que se sienten cuanto antes a estudiar las diferentes alternativas para que este trabajo no se eternice". También ha pedido que "no se abandone tampoco la llegada del metro al Civil".

"Nos dijeron que se iba a detener esta obra para priorizar la llegada al Parque Tecnológico, pero al final no van a empezar ni una actuación ni la otra", ha concluido.