Adelante se propone "borrarle la sonrisa" a Moreno en las andaluzas: "Tenemos al peor PP, un lobo con piel de cordero"

Imagen del mitin de cierre de la II Escuela de Otoño de Adelante Andalucía, que protagonizó su portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García. - ADELANTE ANDALUCÍA

CUEVAS DEL BECERRO (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía concluyó este sábado su II Escuela de Otoño con un encuentro que recibió a medio millar de personas y cuya culminación fue un mitin que protagonizó su portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas previstas en 2026, José Ignacio García, quien alentó a que esa cita electoral sirva para "borrarle la sonrisa a Moreno Bonilla".

García sostuvo en su intervención que en el caso de Andalucía se da la circunstancia de que "tenemos al peor Partido Popular del Estado", por cuanto considera que tenemos "un lobo con piel de cordero que es capaz de dejar morir a la gente en las listas de espera o a nuestros mayores con la Ley de la Dependencia, y todo ello con una sonrisa", según una nota de este partido.

El también portavoz de Adelante en el Parlamento de Andalucía ha recordado, a cuenta de los debates que mantiene con Moreno en la sesión de control en el Pleno de la Cámara autonómica, que al presidente de la Junta ha pasado de considerar a Adelante Andalucía como "los de la camiseta que hacíamos gracia", cuando en estos momentos "nos llaman indignos e inmorales", para concluir entonces que "ya no somos graciosos sino incómodos".

"La realidad es que somos los que nos vamos a poner delante de la derecha y la extrema derecha, y sin miedo les vamos a decir que Andalucía merece mucho más y mejor, merece tomar las riendas de su futuro con alegría y valentía", argumentó José Ignacio García en el mitin de cierre de la II Escuela de Otoño de Adelante.

Otro de los platos fuertes de este evento fue la charla que protagonizaron el diputado de EH Bildu Oskar Matute, el periodista, Antonio Maestre, la abogada y activista Pastora Filigrana y la fundadora de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.

Con un objeto de debate que giraba alrededor de cómo dar la batalla cultural a la extrema derecha, coincidieron en una "receta" como es recurrir "ineludiblemente a una óptica feminista, social, anticapitalista y de la mano de todos los colectivos (sociales, educativos, sanitarios, migrantes, etc.), organizados y comprometidos en esta lucha y desde todos los frentes".

En torno a esta idea la escuela ha tenido charlas que han abordado el debate desde la lucha por la vivienda, los servicios públicos, el antineoliberalismo, el feminismo, la LFGTBIfobia, la islamofobia, el ecologismo, el municipalismo o la cultura.

Además de Matute, Maestre, o Filigrana, otros protagonistas de este cónclave político han sido Adrián Pino, Sandra Morales, José Carlos Mancha, Yago Álvarez, Óscar García, Pamela Palenciano, Irantzu Varela, Ángela Lara, Ana Jiménez, Fran Fernández, Chaimaa Boukharsa o Spitou Mendy.

La II Escuela de Otoño de Adelante Andalucía se ha celebrado desde la tarde del viernes en localidad malagueña de Cuevas del Becerro, municipio gobernado por Más Pueblo, con el que Adelante Andalucía tiene lazos, una formación a la que Adelante le ha agradecido su "magnífica acogida y el buen trato recibido por parte de su gente", en especial a la Cooperativa Extiercol, encargada de la comida, como proyecto referente en agroecología de la localidad.

Adelante ha destacado que el evento se ha desarrollado con una mirada de solidaridad hacia el pueblo palestino y ha anunciado que "nos seguiremos movilizándonos para ponerle fin definitivo al genocidio que están sufriendo".