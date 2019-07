Adelante solicita a la Junta que paralice la venta de cinco parcelas para viviendas libres en Rincón de la Victoria

Publicado 03/07/2019 16:40:46 CET

MÁLAGA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha solicitado a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía que paralice la venta de las cinco parcelas situadas en Parque de la Victoria, en Rincón de la Victoria (Málaga) y rectifique con medidas la construcción de viviendas protegidas que garanticen el acceso a las mismas de los vecinos inscritas en los distintos Registros Municipales de Vivienda Protegida.

El parlamentario andaluz por Málaga, Guzmán Ahumada, y la portavoz del grupo parlamentario, Inmaculada Nieto, han firmado una carta dirigida a la titular de Fomento, Marifrán Carazo, reclamando que dé marcha atrás a la venta de parcelas, propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), para la construcción de renta libre.

La licitación afecta a distintos lotes en el conjunto de Andalucía, existiendo cinco parcelas en Rincón de la Victoria, cuyas superficies suman 90.526 metros cuadrados y que tienen capacidad para la construcción de 360 viviendas.

"Tomándolo como ejemplo de otras circunstancias se trata de un suelo residencial en el que en lugar de actuar directamente a través de lo público, o como poco condicionar la licitación a futuras VPO, al establecerse como criterio de adjudicación la oferta económica más ventajosa se está mercadeando con suelo de todos contribuyendo a que el factor predominante en la construcción de viviendas sea el especulativo, y no el garantizar un derecho recogido tanto en la Constitución Española como en el propio Estatuto de Andalucía", ha subrayado Ahumada.

El parlamentario añade que en el municipio malagueño "se cuentan por miles los demandantes de vivienda protegida", especialmente los que solicitan viviendas con tres o más dormitorios, en su mayoría jóvenes; "en una localidad que no es ajena a los dos principales problemas que llevan a la clase trabajadora para acceder a una vivienda: los bajos salarios y el alto precio de las viviendas en régimen libre, tanto en venta como en alquiler".

Ahumada ha indicado que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha querido intervenir articulando medidas para frenar una de las principales causas de ese aumento, regulando las viviendas de alquiler turístico.

A su juicio, medidas como la tomada "denota no sólo que no se incide a favor de que la vivienda no sea un artículo de lujo, sino que se posiciona de parte de los que hacen de ese derecho un negocio".

Por su parte, desde Izquierda Unida de Rincón de la Victoria han recordado que el pasado mandato presentaron una moción cuando la Junta de Andalucía sacó a subasta seis parcelas "y el actual alcalde, Francisco Salado, entonces en la oposición, votó a favor de que la Junta de Andalucía pusiera viviendas públicas y no de renta libre".

Ahumada y Nieto han pedido en su carta a la consejera que paralice la venta de los lotes de parcelas residenciales para la construcción de vivienda libre "y rectifique con medidas que garanticen la construcción de viviendas protegidas para el acceso a vecinos inscritos en los distintos Registros Municipales de Vivienda Protegida".