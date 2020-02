Adelante valora decisión sobre el Málaga CF y advierte de responsabilidad de alcalde por "poner alfombra roja al jeque"

Publicado 21/02/2020 14:22:51 CET

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha valorado la resolución judicial que aparta a los Al-Thani del Málaga CF y designa a un administrador judicial para la gestión del club, al tiempo que ha señalado "la responsabilidad del alcalde, Francisco de la Torre, que aunque ahora quiera proyectarse como parte de la solución, en realidad, es parte del problema".

Así, el portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga ha dicho que el regidor "le puso la alfombra roja al jeque, incluso, le cedió gratis más de diez hectáreas en el paraje litoral de alto valor natural de Arraijanal, con una concesión a 75 años en unas condiciones indignantes, un auténtico regalo".

"Ahora no está legitimado para congratularse de la intervención judicial del club", ha incidido Zorrilla, que ha recordado que "llevamos años en solitario advirtiendo de las repercusiones negativas que traería entregarle el Málaga CF a la familia Al-Thani, incluso hemos recibido duras críticas por ello desde diversos sectores. Al final el caos económico, administrativo y judicial en el que está sumido el club, tristemente, demuestra que llevábamos razón".

También Zorrilla ha dicho, a través de un comunicado, no olvidar que "en el frenesí de su pleitesía al jeque, el alcalde llegó a barajar la posibilidad hasta de venderle el estadio de La Rosaleda por un precio simbólico. Menos mal que logramos frenar estos planes, de no haber sido así, hoy no tendríamos ni campo de fútbol en Málaga".

Asimismo, Zorrilla ha indicado que "las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva pueden pertenecer a la familia Al-Thani, pero el Málaga CF siempre ha sido y será patrimonio histórico y sentimental de la afición malaguista y por fin ya no está administrado por los Al-Thani".

"Ahora confiamos en que el administrador judicial realice una gestión honesta que devuelva la estabilidad y la tranquilidad al club", ha agregado.

Por su parte, el concejal de Adelante, Nicolás Sguiglia, ha mostrado satisfacción por la resolución judicial "tenemos que alegrarnos de que el Málaga CF ya no esté en manos de unos parásitos como la familia Al -Thani", ha concluido.