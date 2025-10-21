Adif destina 2,8 millones a renovar el túnel de la estación Victoria Kent de Málaga capital

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha informado este martes de que continúa reforzando la línea de ferrocarril convencional Málaga-Fuengirola al contratar, por 2,8 millones de euros, la renovación del túnel que canaliza el paso de trenes por la estación de Victoria Kent de Málaga capital, para que "siga así respondiendo al crecimiento de tráfico de una de las líneas con más circulaciones de la región".

Según han detallado que la actuación comprende la renovación y refuerzo de partes de la plataforma en la que se tiende la línea ferroviaria que canaliza el túnel (1,9 kilómetros) y de la losa que la cubre, con labores como mejora de drenajes, consolidación de juntas y sellados, limpieza de superficies, reposición del aislamiento y aplicación de barniz antigrafiti, entre otras.

Los trabajos se compatibilizarán con el servicio ferroviario, dado que Adif los realizará en la denominada banda de mantenimiento, en las horas de madrugada sin circulaciones comerciales, han manifestado a través de una nota.

La renovación de esta estructura, tras 15 años en servicio, "refuerza su fiabilidad y operatividad, y se suma a las inversiones que Adif impulsa en esta línea, por la que circulan los servicios de Cercanías", y en otros puntos de la red de ferrocarril convencional de la provincia, han apuntado.

En la actualidad, Adif ya ha adjudicado y trabaja en la redacción del proyecto, fase previa a la licitación de los trabajos, para la duplicación del tramo de vía única Aeropuerto-Campamento Benítez (2,8 kilómetros).

Estos nuevos kilómetros de vía doble se sumarán a los 17 kilómetros ya duplicados y permitirán conectar de forma continua 12,7 kilómetros de vía doble entre María Zambrano y La Colina, casi la mitad del total de la línea (30,5 kilómetros). De esta forma, se refuerza la capacidad y fiabilidad de una de las líneas de Cercanías con mayor demanda de la red.

Adif también ha contratado los trabajos para mejorar infraestructura en las estaciones de Pizarra y Aljaima, de la línea Málaga-Bobadilla, por la que se presta servicio de la línea C-2 de Cercanías de Málaga, mediante una renovación de desvíos y vías, y optimización de la electrificación, una actuación que reforzará la operativa y el tránsito de circulaciones por las estaciones.

En paralelo, desde Adif han señalado que avanzan en el plan de renovación integral de la línea Bobadilla-Algeciras que, además de la renovación de la vía, comprende la implantación del tercer carril, su electrificación y la ampliación de apartaderos.

Estas actuaciones reforzarán la fiabilidad y la capacidad para acoger mayor tráfico, fundamentalmente de mercancías, de una línea "estratégica", ya que "conecta con el Puerto de la Bahía de Algeciras, el mayor del país; acogerá la circulación de los servicios de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza y constituye el vértice del Corredor Atlántico y del Mediterráneo".

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los ODS 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 11 (ciudades inclusivas y con acceso a transportes sostenibles), han concluido.