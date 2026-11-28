Archivo - Imágenes Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol tras las incidencias del día de hoy por problemas informáticos, a 19 de julio de 2024, en Málaga, Andalucía (España). .Los aeropuertos andaluces van recuperando la normalidad al desarrollar de manera m - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las compañías aéreas han reforzado de manera significativa las conexiones entre el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y Madrid tras la interrupción del servicio ferroviario de alta velocidad entre ambas ciudades después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), ampliando la oferta de transporte para dar respuesta a las necesidades de movilidad de los viajeros.

Así, la programación comunicada por las aerolíneas refleja un incremento de las rotaciones diarias entre Málaga y Madrid, que pasan de las ocho habituales antes de la incidencia a 17 desde el 14 de noviembre. Esto supone nueve rotaciones adicionales cada día, un crecimiento del 112,5% respecto a la operativa previa, según los datos recabados por Europa Press.

En términos de movimientos aeroportuarios, la conexión pasa de 16 movimientos diarios --ocho llegadas y ocho salidas-- a 34 --17 llegadas y 17 salidas--, lo que representa también un incremento del 112,5%.

Este refuerzo de la conectividad aérea se traduce, tomando como referencia una media de 180 pasajeros por aeronave, en una oferta estimada de 3.060 plazas diarias por sentido de operación frente a las 1.440 anteriores, es decir, 1.620 plazas adicionales al día, un incremento del 112,5%. En el conjunto de llegadas y salidas, la capacidad estimada pasa de 2.880 a 6.120 plazas diarias.

El aumento de frecuencias se ha articulado a través de distintas compañías aéreas. Air Europa ha incorporado dos rotaciones adicionales diarias; Iberia y Air Nostrum, otras dos; y Wizz Air, dos más. A estas conexiones se suma Volotea, que desde el 13 de noviembre ha añadido una rotación diaria, y Ryanair, que desde el 14 de noviembre ha incorporado dos rotaciones diarias adicionales.

Esta ampliación de la operativa aérea contribuye a reforzar las alternativas de desplazamiento entre Málaga y Madrid durante la interrupción de la conexión ferroviaria de alta velocidad, favoreciendo la movilidad de ciudadanos, trabajadores y viajeros y manteniendo la conectividad entre ambos territorios.

Por último, cabe destacar que la programación de vuelos está sujeta a posibles modificaciones por parte de las compañías aéreas, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar directamente con las aerolíneas la disponibilidad, horarios y posibles cambios en sus vuelos.