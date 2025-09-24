El aeropuerto de Málaga renueva la certificación internacional por su labor en la reducción de la huella de carbono

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha renovado la certificación nivel tres de Airport Carbon Accreditation (ACA), que reconoce la labor por la reducción de la huella de carbono del aeropuerto malagueño, que se enmarca en el objetivo de Aena de ser 'Net Zero' en 2030.

El Consejo Internacional de Aeropuertos reconoce con esta certificación los esfuerzos de los aeropuertos para la gestión y reducción de sus emisiones de CO2, según ha informado Aena en una nora, en la que ha indicado que ha conseguido mantener el tercero de siete niveles, lo que supone "que, además de tener un programa de gestión y reducción de emisiones, involucra a las terceras partes para evaluar y minimizar sus emisiones".

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol se sitúa en este nivel junto a los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández, Ibiza y Menorca. Mientras que el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca ascienden al nivel cuatro y que los aeropuertos de César Manrique- Lanzarote y Santiago-Rosalía de Castro mantienen el nivel dos y uno respectivamente.

OBJETIVO: 19 AEROPUERTOS ACREDITADOS EN 2025

Igualmente, antes de finales de 2025 Aena tiene previsto completar la certificación de otros diez aeropuertos de la red en el nivel uno de la acreditación ACA. De esta forma, "se cumple con la planificación del Plan de Acción Climática de la compañía para alcanzar las cero emisiones netas en 2030, que se apoya en la acreditación de 19 aeropuertos de la red en nivel 4+ de ACA en 2026 y en nivel cinco en 2030".

En total, los 19 aeropuertos de Aena que estarán acreditados en este programa suponen más del 94% de las emisiones de la red de aeropuertos que gestiona la compañía.

El plan de gestión del carbono del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol tiene entre sus principales activos "la disminución del consumo y de la compra de electricidad con certificado de origen 100% renovable".

Asimismo, y para impulsar la reducción de emisiones de terceros, el aeropuerto ha desplegado medidas como el 'pooling' de equipos de rampa; la instalación y uso de puntos de recarga eléctrica en la plataforma; la electrificación de flotas de vehículos; la telemetría para localizar equipos y la optimización de los recorridos o el procedimiento ACDM, que minimiza el tiempo en el que los motores están en marcha de manera improductiva.

La Airport Carbon Accreditation es el único programa mundial de certificación de gestión del carbono para aeropuertos que cuenta con apoyo institucional y en el que actualmente están acreditados 638 aeropuertos de todo el mundo.

Este entidad independiente se encarga de evaluar y reconocer a los aeropuertos que se encuentran en diferentes etapas de su camino hacia "una gestión integral de sus emisiones de gases de efecto invernadero", a través de siete niveles de certificación.