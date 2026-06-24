Agentes de la Policía Nacional detienen en menos de 24 horas a los atracadores de una joyería de Huelin (Málaga)

En menos de 24 horas agentes de la Policía Nacional detienen a los atracadores de una joyería de Huelin - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en menos de 24 horas a los responsables del atraco perpetrado el pasado lunes en una joyería de Huelin, en Málaga capital. Los implicados en los hechos son tres varones, de entre 53 y 64 años.

Fueron dos de ellos quienes el día 22 de junio entraron en la joyería de la calle Goya, sobre las diez de la mañana, con la clara intención de cometer un atraco usando un arma de fuego, según ha informado la Policía en un comunicado.

Al entrar en el establecimiento, trataron de simular que eran unos simples clientes, pero una vez en el interior y de manera sorpresiva golpearon a una mujer y amenazaron a un varón con un arma de fuego. Ambos fueron amordazados mientras los atracadores se llevaban varias bandejas de joyas valoradas en más de 25.000 euros, junto con varios sobres que contenían alajas de clientes pendientes de arreglos.

Los agentes del Grupo de Atracos y Delitos Violentos de la Comisaría Provincial de Málaga que dirigen esta investigación, han logrado detener a uno de los autores en el momento en el que pretendía vender parte del botín a un conocido receptador.

Los investigadores tuvieron conocimiento del hecho a través de una llamada a la Sala del 091. Las primeras gestiones fueron llevadas a cabo por policías de Seguridad Ciudadana, responsables de recabar los primeros datos y acudir al lugar de los hechos, donde encontraron a las víctimas de este robo violento en un claro estado de nerviosismo.

A raíz de todo ello, los agestes comenzaron a ahondar en las informaciones iniciales para ponerles rostro a los dos autores del asalto y dilucidar posibles vías de huida y otros extremos que permitieran arrojar luz a la resolución de este caso.

Junto con el reconocimiento de la zona y a través de diversas técnicas policiales, en apenas unas horas los investigadores ya habían podido delimitar a los atracadores. Su pericia, junto a los resultados arrojados tras la Inspección Ocular Técnico Policial que paralelamente habían realizado miembros de Policía Científica de Málaga, dieron como resultado la identificación de uno de los autores.

DETENIDO CUANDO PRETENDÍA DESHACERSE DE PARTE DEL BOTÍN

Con la certeza de que las informaciones policiales obtenidas eran sólidas, se estableció un dispositivo de vigilancia cuando apenas habían pasado 24 horas del asalto. Se significa que, uno de los atracadores fue arrestado en el momento en el que negociaba con un conocido por los investigadores por su actividad criminal, era un receptador habitual de efectos sustraídos.

Ambos varones ya habían iniciado conversaciones de una posible transacción cuando los agentes interrumpieron la efusiva conversación, procedieron a la identificación y posterior detención de ambos; uno por delito de robo con violencia y tenencia ilícita de armas y el otro por receptación.

Para la resolución total de los hechos, y a falta de detener al segundo autor, se extremaron las precauciones para materializar su arresto, que llegó sobre las 17,00 horas de este martes en plena calle. A continuación se hizo necesaria la solicitud de entrada y registro por parte de la autoridad judicial en el domicilio donde ambos se ubicaban, lugar donde fueron incautados unos 10.000 euros en efectivo, un arma y parte de las joyas robadas el día anterior.

En el interior de la vivienda los agentes localizaron dinero en efectivo ubicado en dos habitaciones; una parte fue hallado en el cuarto donde dormía uno de los autores, donde también se encontró el arma, y en el otro cuarto, perteneciente al segundo atracador, el resto del efectivo incautado.

El lugar elegido para esconder las pruebas del delito había sido el tambucho de las persianas, donde estaban las joyas, el dinero y arma. Asimismo, en el interior del domicilio se incautaron las prendas usadas para la comisión del hecho ilícito; una gorra, un sombrero y las gafas con las que pretendían evitar ser reconocidos y dificultar la labor policial.

Los arrestados se encuentran en los calabozos de la Comisaría Provincial de Málaga, mientras los agentes ultiman las diligencias policiales que permitan su puesta a disposición judicial prevista en las próximas horas.