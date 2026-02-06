Agreden una médica y dos enfermeras de la unidad de Urgencias del Hospital Costa del Sol

Archivo - El Hospital Universitario Costa del Sol en una imagen de archivo - HOSPITAL COSTA DEL SOL - Archivo

El centro sanitario condena los hechos

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Costa del Sol muestra su condena a la agresión física sufrida por una médica y dos enfermeras de la unidad de Urgencias de este hospital.

El suceso se produjo este pasado jueves, día 5 de febrero, en el transcurso de la asistencia sanitaria, según han señalado desde el Hospital en un comunicado.

Así, han informado de que se convocará la próxima semana una concentración en las puertas principales del Hospital Universitario Costa del Sol, del CARE de Mijas y del HAR de Estepona en repulsa ante cualquier tipo de agresión física o verbal y en apoyo a las profesionales agredidas.

Desde el momento en que se conocieron los hechos, el Hospital ha activado el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Sistema Sanitario Público Andaluz poniendo a disposición de estas profesionales todos los recursos necesarios, entre ellos, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico.

Por su parte, la dirección del Hospital y centros adscritos han manifestado su rechazo y condena firme de cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal a cualquiera de los profesionales, en cualquier de nuestros centros. Además, muestra el apoyo total a los compañeros y compañeras cuando se producen este tipo de situaciones.