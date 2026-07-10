Aguilar llama a PSOE de Málaga a "conjurarse" para ganar las municipales con "los mejores candidatos y proyectos útiles"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en un momento del comité provincial, celebrado en Benalmádena. - PSOE MÁLAGA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha llamado este viernes al conjunto de la organización socialista a "conjurarse para ganar las próximas elecciones municipales con los mejores candidatos y candidatas", proyectos "útiles para la ciudadanía" y una forma de hacer política basada "en la cercanía, la empatía y la ilusión".

Durante su intervención ante el comité provincial del PSOE de Málaga, celebrado en Benalmádena (Málaga), Aguilar ha destacado que las elecciones municipales son "las más importantes" para la organización socialista por la implantación territorial del partido y por el papel que desempeñan sus concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas en cada municipio de la provincia.

Al inicio del comité provincial, los asistentes han guardado un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el incendio forestal de Almería y en solidaridad con sus familiares y allegados, han informado los socialistas a través de un comunicado.

Aguilar ha asegurado que "la fortaleza y el carácter diferencial del PSOE" se encuentran en su presencia en todos los territorios. "En cada pueblo y en cada ciudad de la provincia tenemos concejales y concejalas que se desviven por mejorar la vida de sus vecinos y vecinas", ha señalado.

El secretario general de los socialistas malagueños ha planteado tres prioridades para afrontar el próximo proceso municipal. En primer lugar, ha defendido que el PSOE elija en cada territorio "a los y a las mejores" para liderar sus candidaturas.

"Para ganarnos la confianza del electorado tenemos que apostar por lo mejor en cada lugar. Tenemos que poner siempre por delante la capacidad de sumar, la conexión con la ciudadanía y el interés general de cada municipio", ha afirmado.

El proceso de elección de las candidaturas comenzará a partir de septiembre, de acuerdo con el calendario que determine la dirección federal del partido, han precisado desde el PSOE.

En segundo lugar, Aguilar ha señalado la necesidad de ofrecer los mejores proyectos para cada localidad, centrados en mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas y construidos a partir de las necesidades reales de la población.

"Tenemos que presentar propuestas útiles, capaces de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía en materias como la vivienda, la movilidad, los servicios públicos y las políticas sociales", ha explicado.

Como tercera prioridad, ha situado "la cercanía, la empatía y la ilusión". Así, Aguilar ha advertido de que en muchos municipios de la provincia el PSOE se enfrenta a gobiernos del Partido Popular que llevan "demasiados años" en el poder, especialmente en diferentes localidades de la Costa del Sol y en Málaga capital.

"En muchos casos nos encontramos con las mismas personas y con proyectos agotados. Tenemos que conectar con los ciudadanos y ciudadanas que buscan nuevos proyectos, nuevas caras y nuevas ideas", ha manifestado.

Aguilar ha puesto como ejemplo la gestión de los alcaldes y alcaldesas del PSOE en la provincia, a los que ha definido como "el mejor espejo" en el que deben mirarse los futuros candidatos y candidatas socialistas por su capacidad de gobernar "desde la proximidad y el compromiso con sus municipios".

Finalmente, ha pedido al conjunto de la organización que salga a la calle "con la cabeza alta y con orgullo" para defender las ideas y los proyectos socialistas. "Tenemos que trabajar para mejorar la vida de la gente, para ser útiles, para ofrecer seguridad y futuro y, en definitiva, para construir una provincia de Málaga mejor para todos y para todas", ha concluido.