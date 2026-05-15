Aguilar: "La única papeleta que cambia las angustias por esperanza es la del PSOE"

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato número uno por la provincia al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, junto a candidatos al Parlamento andaluz por Málaga en el cierre de campaña - PSOE

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato número uno por la provincia al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, ha asegurado este viernes que "la única papeleta que cambia las angustias por esperanza es la del PSOE".

Los socialistas malagueños han finalizado la campaña a las puertas del centro de salud de Huelin llamando a la movilización "de la gente de izquierdas, los socialistas de corazón y las mujeres".

Aguilar ha pedido a "todos los malagueños y malagueñas que se sienten progresistas y de izquierdas" que el próximo domingo acudan a votar. "No puede faltar ni uno. Solo hay una papeleta que de verdad cambia las angustias por esperanza, una sola papeleta que puede ganar el futuro, una sola papeleta que defiende lo público: la del PSOE", ha afirmado.

De igual modo, ha apelado a quienes "consideran necesario un cambio en Andalucía". "A quienes creen que tiene que cambiar la sanidad, la educación pública, la dependencia o las políticas de vivienda, les decimos que no falten a votar. La única papeleta que garantiza ese cambio, que garantiza los servicios públicos y que garantiza un cambio real y seguro es la del Partido Socialista, sin atajos", ha señalado.

Aguilar se ha dirigido a "los malagueños y malagueñas que se sienten socialistas de corazón y que en algún momento han votado al PSOE". "Les pido que el domingo vuelvan a hacerlo. Les prometo que no les vamos a defraudar y que vamos a propiciar los cambios que nos están reclamando", ha manifestado.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a las personas indecisas: "Les pido que piensen en sus centros de salud, en los colegios de sus hijos e hijas, de sus nietos y nietas, en sus padres, madres, abuelos y abuelas esperando una ayuda a la dependencia que no llega. Si comparten que es necesario cambiar las cosas en Andalucía, ese cambio solo lo puede traer el Partido Socialista".

Aguilar ha dedicado una parte de su intervención a las mujeres malagueñas, "las principales perjudicadas del deterioro de los servicios públicos".

En este sentido, ha recordado que son ellas "quienes sufren en primera persona los problemas en los cribados de cáncer de mama, las dificultades para conciliar y la falta de recursos de dependencia, que obliga a muchas mujeres a asumir los cuidados familiares".

"A todas vosotras, mujeres malagueñas, os digo que el Partido Socialista se va a dejar la vida por defender vuestros derechos, por avanzar hacia la igualdad real entre hombres y mujeres, por mejorar los servicios públicos y por acabar con las desigualdades", ha apostillado.

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Málaga ha destacado que los socialistas terminan la campaña "donde la empezaron, en un centro de salud", y ha asegurado que lo hacen "orgullosos, con la cabeza alta y muy satisfechos del trabajo realizado".

"El PSOE ha sido el único partido que se ha dirigido a la ciudadanía hablando de los temas que de verdad le preocupan: la salud, la educación, la dependencia, la movilidad y la vivienda. Y lo hemos hecho con propuestas, en una campaña limpia, honesta y respetuosa", ha afirmado.

Frente a ello, Aguilar ha criticado que el PP "ha estado escondido" y "no ha querido dar respuesta a los problemas de la ciudadanía". "Seguramente porque no tenía respuestas y por la gran cantidad de incumplimientos que acumula. Lo que ha intentado es desmovilizar al electorado socialista con bulos y mentiras, pero poco éxito van a tener el próximo domingo", ha advertido.

Por último, ha expresado su "orgullo" por el trabajo desarrollado por el PSOE durante la campaña. "Nos hemos pateado la provincia, hemos ido a todos los municipios, hemos recorrido barrios y hemos firmado compromisos por escrito con los vecinos y vecinas", ha apuntado.

Según Aguilar, durante estos días ha constatado que "la inmensa mayoría de los malagueños y malagueñas son conscientes del deterioro de los servicios públicos provocado por los ocho años de gobierno del Partido Popular" y que "hay una gran mayoría que quiere un cambio".

"El PSOE ha sido el gran transformador de Andalucía y, a partir del próximo lunes, volveremos a empeñarnos en esa tarea de transformar Andalucía", ha concluido.

